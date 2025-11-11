Лукашенко обозначил вопросы к актуализированной программе пятилетки 2026-2030

Пятилетняя программа социально-экономического развития Беларуси станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций – об этом 10 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании о доработке главного прогнозного документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых требований Президента – основываться на реальных потребностях людей. Цели должны быть понятны, а задачи достижимы. Пока проект программы существует в двух вариантах. Один разработал Совмин. Второй подготовлен рабочей группой во главе с председателем правления Нацбанка с привлечением делегатов ВНС.

Уже в декабре программа пятилетия должна быть вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. Глава государства поставил задачу достичь единого видения стратегии будущего Беларуси. Приоритеты, отраженные в документе, созвучны с системными требованиями Александра Лукашенко, а также предвыборной программой Президента.