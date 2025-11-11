Лукашенко обозначил вопросы к актуализированной программе пятилетки 2026-2030
Пятилетняя программа социально-экономического развития Беларуси станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций – об этом 10 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании о доработке главного прогнозного документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из ключевых требований Президента – основываться на реальных потребностях людей. Цели должны быть понятны, а задачи достижимы. Пока проект программы существует в двух вариантах. Один разработал Совмин. Второй подготовлен рабочей группой во главе с председателем правления Нацбанка с привлечением делегатов ВНС.
Уже в декабре программа пятилетия должна быть вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. Глава государства поставил задачу достичь единого видения стратегии будущего Беларуси. Приоритеты, отраженные в документе, созвучны с системными требованиями Александра Лукашенко, а также предвыборной программой Президента.
Отдельное внимание – цифровизации, в фокусе остаются сильные регионы, и это подтверждают рабочие поездки главы государства, кроме того, Беларусь системно идет к повышению стандартов комфорта. Нужен понятный, реалистичный сценарий, пусть и напряженный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К актуализированной версии есть вопросы, на которые мы должны сегодня ответить. Первое – это содержательность разделов. Предлагаемые индикаторы – это задание, своего рода обязательства перед людьми. Значит, они должны быть подкреплены конкретными действиями, задачами и, самое главное, финансированием.
Совсем недавно я обращал ваше внимание, по прогнозу развития на 2026 год, если кто-то предлагает более напряженные целевые задания, я за.
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