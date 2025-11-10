Людям нужен конкретный и понятный документ! Лукашенко представили два варианта программы пятилетки

Программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций – об этом заявил Президент. Александр Лукашенко собрал совещание о доработке программы социально-экономического развития до 2030 года. Заложенные в ней параметры должны исходить из жизни, нашего опыта и имеющихся ресурсов, – ориентировал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее Президент поручил доработать документ – к процессу в том числе подключились делегаты Всебелорусского народного собрания, возглавил группу председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Сегодня к актуализированной версии у Александра Лукашенко возник ряд вопросов, в том числе почему проект в двух вариантах.

Концепция программы была разработана летом, отдельное внимание правительство уделило запросам общества, а также экономическим вопросам. Так, определены потенциальные драйверы роста. В их числе – повышение технологичности производств, инвестиционной активности предприятий. Всего в концепции правительством было определено пять приоритетов, в процессе доработки их стало восемь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отсутствие консенсуса между рабочей группой и правительством – в результате сегодня на моем столе два варианта программ. Совет Министров докладывает, что включил свою версию все свежие и полезные предложения группы. Ее содержание на 90 % такое же, только форма другая – это мнение правительства.

В свою очередь, Национальный банк уверяет, что он готов сближаться с правительством только на базе своей версии документа. С одной стороны, хорошо, что есть несколько мнений в целом по документу. С другой стороны, надо подходить к единому варианту. Не будем же мы выносить на ВНС два документа и требовать от делегатов – давайте, выскажите свое мнение. Но они будут высказывать, неделю будем сидеть, слушать. Людям нужен реалистичный, конкретный, понятный для каждого, не только делегата, но и гражданина нашей страны документ. Он же не является закрытым, он же будет опубликован. Поэтому надо ответить на вопрос: какими себя видят белорусы и какой белорусы видят свою страну?

Также Президент озвучил вопрос о целесообразности включения в программу приоритета по укреплению обороноспособности. У нас есть Концепция национальной безопасности – не дублируют ли они друг друга?

Отметим, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что программа должна быть реальной, без прожектерства. Если правительство предлагает более напряженные цели, должно обосновать подходы реализации, источники финансирования. Программа социально-экономического развития страны будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания уже в декабре.