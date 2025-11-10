Программа пятилетки должна неукоснительно исполняться – Лукашенко
Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых в концепции Программы социально-экономического развития до 2030 года. Доработке проекта было посвящено совещание 10 ноября во Дворце Независимости. Президенту представили два варианта программы – от правительства и рабочей группы, которую возглавил председатель Нацбанка Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава государства, альтернативные мнения приветствуются, впрочем, необходимо прийти к общему знаменателю. Уже в декабре программа будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания и после принятия станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций.
Людям нужен конкретный и понятный документ! Лукашенко представили два варианта программы пятилетки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подчеркиваю, станет законом! Значит, то, что мы пропишем, и то, что будет принято на ВНС, должно неукоснительно исполняться. Государственно-региональные программы, а также ежегодные прогнозные иные документы должны полностью соответствовать решениям Всебелорусского народного собрания после принятия. Скорректировать их, внести изменения направления развития страны станет возможно только через решение этого представительного собрания. Нам надо подготовить качественную, действительно рабочую программу, без прожектерства, исходя из жизни нашего опыта и имеющихся ресурсов.