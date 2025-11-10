Программа пятилетки должна неукоснительно исполняться – Лукашенко

Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых в концепции Программы социально-экономического развития до 2030 года. Доработке проекта было посвящено совещание 10 ноября во Дворце Независимости. Президенту представили два варианта программы – от правительства и рабочей группы, которую возглавил председатель Нацбанка Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, альтернативные мнения приветствуются, впрочем, необходимо прийти к общему знаменателю. Уже в декабре программа будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания и после принятия станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций. Людям нужен конкретный и понятный документ! Лукашенко представили два варианта программы пятилетки.