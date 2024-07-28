«Сейчас уже всё можно». Почему Харрис – идеальный кандидат для демократов

Петр Петровский, политолог: Если есть deep state, значит есть deep party, да? Давайте проанализируем 4 года президентства Байдена, мы увидим, что он особо там ничего и не решал. Решала команда, делалось все уже по накатанной, производились все решения, проекты решений изнутри. Байден был лицом этих решений, но не сувереном этих решений. Он не принимал решения самостоятельно, чем и отличается вот эта вся институализированная пресловутая западная система. Но мы должны понимать, что Трамп будет пытаться, если он придет к власти, что-то ломать. Но сможет ли? 4 прошлых года показали, что особо-то ничего и не смог. Если посмотрим со стороны Демпартии США, кто там придет? Харрис, Мишель Обама, а может, Хиллари Клинтон?

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Я сомневалась, что будут менять, потому что это максимально иррациональный шаг. Даже Байден, притом, что он старый (он был и 4 года назад старый), можно было и дальше его накачивать. Но, видимо, и седьмое сердце не помогает этим олигархам и серым кардиналам, смерть и процессы старения все-таки давлеют над Байденом. Даже они смирились, что он не сойдет за картинку. И спонсоры, которые понимают, что такое картинка (Голливуд, Netflix и прочие корпорации, медийные в том числе), поняли, даже актеры в это включились. Потому что они понимают, какой уровень пиара этих общественных отношений, в какой степени это влияет на политическую ситуацию в США. Представьте Клуни, который говорит, что надо менять эту картинку. И картинку поменяли, деньги сразу полились на Харрис. Но она как и была политтехнологичным инструментом предыдущей кампании, когда ее просто поставили чуть-чуть сбалансировать возраст Байдена, его принадлежность к тем самым васпам – белым американским мужчинам. И она здесь компенсировала.

Сейчас ей предлагается быть марионеточным субъектом. Раньше ее отправляли на саммиты, на которые сам Байден не хотел ехать, и вообще представленность была очень низкая для американцев. Они не считали нужным там присутствовать в высоком положении. На Мюнхенскую конференцию по безопасности отправляли Камалу, которая никому не интересна в США. Поэтому здесь она выступает как очередная тряпичная кукла набитая. Тем не менее при той динамике событий, которые там разворачиваются, Камала Харрис – это идеальный кандидат для демократов с учетом того, что они пошли по иррациональному пути. Сейчас уже все можно.

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