Лукашенко об Экваториальной Гвинее: решено приступить к работе без раскачки и бюрократических проволочек

У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О конкретных действиях договорились и с Экваториальной Гвинеей. Эту страну Александр Лукашенко также посетил в ходе большой командировки. Всего за полгода удалось вывести сотрудничество на показательно новый уровень. В кулуарах шутили, что напор белорусских специалистов даже пугал африканских коллег. Тем не менее обе стороны готовы реализовать достигнутые договоренности незамедлительно, без бюрократизма. Ведь на кону экономическая независимость Экваториальной Гвинеи. И не только ее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решено приступить к активизации работы сразу – без раскачки и бюрократических проволочек. Все возникающие проблемные вопросы будут оперативно решаться, если потребуется, с подключением глав государств. Правительствам даны поручения: в кратчайшие сроки принять необходимые меры: финансовые, правовые, организационные. Без сомнений, зафиксированные договоренности в скором времени начнут работать на благо народа Экваториальной Гвинеи. И уже в 24-м году мы получим результаты по всем направлениям.
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