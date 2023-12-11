Лукашенко об Экваториальной Гвинее: решено приступить к работе без раскачки и бюрократических проволочек

У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Перспективы и конкретные планы накануне обсудили лидеры двух стран при личной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О конкретных действиях договорились и с Экваториальной Гвинеей. Эту страну Александр Лукашенко также посетил в ходе большой командировки. Всего за полгода удалось вывести сотрудничество на показательно новый уровень. В кулуарах шутили, что напор белорусских специалистов даже пугал африканских коллег. Тем не менее обе стороны готовы реализовать достигнутые договоренности незамедлительно, без бюрократизма. Ведь на кону экономическая независимость Экваториальной Гвинеи. И не только ее.