«Беларусь даёт возможность Африке взаимодействовать на равных позициях» – Бузин

Пришло время Африки. Народы мира это осознают, а некоторые осознали в полной мере. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе официального визита в государства Африканского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из полусотни стран этого региона – уже обрели политическую свободу, но это – даже не половин пути. Предстоит развивать экономическую независимость, отказаться от критического импорта по максимуму. В этом наша страна готова помочь и уже помогает. Накануне завершился официальный визит Александра Лукашенко в Экваториальную Гвинею.

Итог двухдневных переговоров – дорожная карта, конкретный план действий до 2026 года. Многие задачи долгосрочные, но их реализацию начнут в кратчайшие сроки. Ведь экономический рост – ключевой вопрос для Экваториальной Гвинеи. И не только. Сегодня Африка – один из наиболее перспективных регионов планеты. Объем ВВП континента оценивается в три триллиона долларов. Здесь же сосредоточена треть мировых запасов полезных ископаемых. Страны должны, что называется, жить на широкую ногу. Но реальность иная: столетиями из Африки выкачивали ресурсы. Потому сегодня в партнеры эти государства ищут тех, кто будет не только брать, но и давать. Отсюда, спрос на Беларусь, которая на наглядном примере показала себя, как надежного союзника. «Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению

Николай Бузин, доктор военных наук:

Политика определяет все шаги, которые делаются в дальнейшем. Политические шаги во многих областях уже сделаны. Это визиты нашего Президента в ряд стран континента, это встречи на различных площадках с руководителями африканских государств. Это политическая составляющая, и она сегодня благодаря усилиям политического руководства нашей страны становится все более весомой. Соответственно за политической составляющей идет экономическая. Экономика большинства государства Африки была завязана на ведущих производителей, которые диктовали свои условия и продолжали колониальную политику в этом регионе. Беларусь дает возможность Африке взаимодействовать на равных позициях, на взаимовыгодных условиях, и это самое главное из того, что может предложить Беларусь этим государствам. А что касается нашего потенциала, это и промышленность, и образцы различной техники, и практически все направления, которые имеет Беларусь, востребованы в данном регионе.