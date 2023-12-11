Вадим Елфимов: «Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США»

Вадим Елфимов, политолог:

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин, посланник советской страны, сказал всему человечеству: «Поехали во Вселенную!» Американцам, конечно, было обидно, когда год спустя в космос поднялся первый представитель «свободного мира» и «избранной нации», этого уже никто не заметил. Результат оказался вполне капиталистический – в НАСА и во всей ракетной отрасли США прошли массовые увольнения.

Спас положение Джон Кеннеди. 12 сентября 1962 года он объявил, что цель Америки – высадка человека на Луне. И выделил на это 20 миллиардов долларов. К тому времени Луна уже не была полностью необитаемой и нетронутой. 12 сентября 1959 года прошла первая посадка на поверхность Луны советской автоматической межпланетной станции «Луна-2». Короче, Кеннеди не зря произносил свою ответную речь именно 12 сентября… Уж очень ему хотелось хоть как-то восстановить подмоченное реноме Штатов. На такое и 20 миллиардов (в тех ценах) не жалко.