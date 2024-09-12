«Дядя Сэм заставляет». Лукашенко объяснил, зачем руководство Польши обостряет отношения с Беларусью

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие права человека? Вы убиваете людей! Внаглую убивают этих мигрантов, которые через забор перелезли, подкоп там организовали. Они их убили и нам через границу выбросили. Или полумертвых, или мертвых. Мы их лечим за свой счет, спасаем этих людей. Какие права человека, какие претензии вы к нам предъявляете, если вы лишаете главного права людей – жить? Почобут, Почобут, Почобут. Слушайте, хорошо, забирайте. Он говорит, а я туда не поеду, мне не надо. Они и не хотят его забирать. Просто это стало политической разменной монетой. И когда мы говорим: забирайте – «нет, нам не надо». И этот говорит: я туда не поеду. Вы, наверное, это уже знаете, это прозвучало и из уст поляков. Вы видите, что используют любой повод для того, чтобы обострить отношения. И полякам это не надо, и нынешнему руководству Польши это не надо. Они это понимают. Но дядя Сэм заставляет. Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война. Тогда они будут в фаворе. Я понимаю, что не может быть только одна сторона виновата, а другая нет. Поэтому я и своему правительству, и публично говорю: «Не надо ссориться с поляками». Может, мы где-то что-то недоработали. Давайте будем с ними по-хорошему, давайте будем делать шаги навстречу.

Нет, они там крутят-верят: китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши. С Китаем мы не обсуждали даже эти темы. Никогда Си Цзиньпин, зная меня, никогда не скажет, что ты там с Польшей что-то сделай. Китайцы умные руководители – и люди, и спецслужбы. Они знают, в чем причина. Но главное, я вам клянусь, мы никогда эту тему с Китаем не обсуждали. И то, что туда идут меньше сегодня беженцы, как они вчера заявили, в два раза меньше, слушайте, ну зачем собачиться все время с ними? Я уже говорю, ну ладно, давайте предупреждать афганцев. Это же афганцы, иракцы, сирийцы бегут. Даже из Африки люди через нас пытаются в Германию пройти, даже не в Польшу. Поляки, руководство на этом зарабатывали деньги. Коррупция там процветала. И сейчас точно так. Давайте поработаем с сирийцами, с афганцами вот недавно встречался госсекретарь, обсуждали вопросы. Предупредите их, чтобы не ехали сюда, не шли в эту Европу. Убьют просто. То есть мы начали за них работать там, в Афганистане, где людям тяжело.

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