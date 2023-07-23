Лукашенко о контрнаступе ВСУ: бездумная политика бросать неподготовленных людей в пекло ни к чему не приведёт

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла сегодня, 23 июля, в Санкт-Петербурге. Президенты общались тет-а-тет и в самом начале разговора подчеркнули, что этот визит был запланирован давно. Ничего экстраординарного, но поговорить все равно есть о чем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Во-первых, внешнеполитическая ситуация. Союзное государство то и дело пытаются взять в тиски. Польские власти в этом особенно преуспели. Но мы не будем сидеть сложа руки. Готовимся адекватно реагировать. Соседям следует это учитывать при составлении жизненных планов. Вообще, по военно-политическим вопросам хорошо прошлись. Не забыли и про ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко в полушутку сказал, что бойцы не прочь бы совершить экскурсию на Запад. Но белорусский президент настоятельно не советует им это делать. Лучше пока оставаться в Беларуси. И экономику не обошли стороной. В отличие от внешней повести это, как бы кто ни старался, для нас источник хороших новостей. Почему с экономики все начинается, что будет с Украиной, как и куда идет контрнаступ, расскажет Виктория Ходосок.

Константиновский дворец. Берег Финского залива, разделяющего Россию и страны НАТО. Утром в это воскресенье западных чиновников явно взбодрила не чашечка кофе, а порция новостей из Петербурга.

Эти переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина вовсе не стали внезапными. Оба лидера публично даже несколько раз скажут, что договаривались о встрече еще полгода назад. Складывающаяся обстановка вокруг Союзного государства определенно заставляет видеться чаще. Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо. Подробнее здесь.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Политика Польшу всегда была направлена на восточную экспансию. И история тому подтверждение. Сегодня у Польши появились реальная возможность и шанс вернуть «восточные кресы». Это и территории Украины, это и территории Беларуси. Но поскольку сегодня война ведется на территории Украины, Польша имеет реальный шанс, используя политические рычаги, военную силу, реализовать свою мечту и многовековую идею возродиться в границах Речи Посполитой. Частично это территория Украины. По всей вероятности, в сегодняшних раскладах именно этим попытаются расплатиться с Польшей западные кураторы за ее поддержку Украины, за ее участие в военных действиях, активное участие в русофобии и попытках сохранить однополярный мир во главе с Соединенными Штатами. Польша четко понимает, что это ее шанс. И она попытается по максимуму его реализовать.

Но мечта Зеленского о НАТО настолько заветная, что реальность происходящего у него 100-процентно в расфокусе. Хотя даже осмелился не так давно упрекнуть Альянс: мол, что эта за нерешительная позиция и почему Украина еще не под теплым крылышком Организации? Но президент соседнего государства храбро говорит только о желаниях, а вот о действительности помалкивает. Или на худой конец не в курсе происходящего у себя же в стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вчера непростой был день. Это по нашим данным. Вы потом тоже скажете свое мнение. Очень сложный был день. К счастью, так прилично закончился. По нашим данным, более 15 «Леопардов» уничтожено и более 20 «Брэдли» за один бой. Такого, по-моему, никогда не было, чтобы иностранных.

Владимир Путин, президент России:

Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день.

– Поэтому можно прикинуть, к сожалению, сколько погибло солдат там со стороны ВСУ, когда столько техники уничтожено. Я это знаю, потому что на бронетехнике мне пришлось служить офицером в свое время. Поэтому я понимаю, что такое уничтожить столько БМП и, главное, хваленых «Леопардов». По оценкам Соединенных Штатов Америки, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ – 26 тысяч.

– Больше.

– Это уже сейчас больше. Ну вот они неделю назад оценивали больше 26 тысяч. С 4 июня. Я их записал. Почему вчерашний день важен? Подключают основные стратегические резервы. Это говорит о том, что бездумная эта политика – бросать неподготовленных людей и наемников в пекло – ни к чему не приведет.