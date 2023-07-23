Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо

Александр Лукашенко предлагает правительствам Беларуси и России продумать экономический план с опорой на собственные силы. Такую идею белорусский лидер озвучил на встрече с Владимиром Путиным сегодня, 23 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла в Константиновском дворце. Стоит не упустить тот факт, что на переговоры президенты приехали вместе.

Это далеко не первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в 2023 году. Главы государств тесно общаются, в том числе по телефону. Повестка сегодняшних переговоров обширна. Разумеется, многое осталось за кадром. Более чем очевидно, что с учетом складывающейся обстановки вокруг Союзного государства Минск и Москва уже не просто стратегические партнеры и ближайшие союзники.

Сегодняшний разговор стороны начали с экономической составляющей. Владимир Путин отметил, что все планы по развитию белорусско-российского сотрудничества реализуются, и даже активнее, чем ожидалось – заметно растет товарооборот. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что экономика – это основа, и предложил правительствам Беларуси и России продумать экономический план с опорой на собственные силы, особо подчеркивая тот факт, что в условиях санкционного прессинга прогибаться никто ни под кого не будет. Безусловно, обсудили лидеры и ситуацию вокруг Союзного государства. То, что происходит вдоль его границ, не может не вызывать опасений. Сопредельные страны не скрывают своих агрессивных планов. И это не просто слова. Есть конкретные факты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я специально привез вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим – готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно – вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт «Леопардов» – поляки на своей территории. И Жешув активизируется – аэродром, куда американцы перебрасывают технику. И затем она перебрасывается на территорию Польши. Подключение наемников и так далее. Это что касается Польши. Я сейчас объясню, почему я хотел обратить ваше внимание на данный вопрос. Хотя я еще раз подчеркиваю, вами было на Совете безопасности очень правильно и точно сказано.

Естественно, Польша поставила вопрос: что взамен? Ясно – деньги, вооружение. Это понятно. Но сейчас, вы тоже отметили это, очень много разговоров «по частям принять Украину в НАТО». Что за этим стоит? Это дымовая завеса. А там стоят западная Украина и западная Беларусь, естественно. Оторвать этот кусок западной Украины. Это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло. Они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается. К чему все это сказал? Нам это неприемлемо. Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали.