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Новости по тегу #Егвений Пустовой

Пустовой: Лукашенко делает нашу геополитику, гарантируя безопасность и благополучие Беларуси
03 октября 2026 17:41

Пустовой: Лукашенко делает нашу геополитику, гарантируя безопасность и благополучие Беларуси

Истинная мелодия Беларуси измеряется в бункерном весе зерна – Пустовой
01 августа 2026 18:25

Истинная мелодия Беларуси измеряется в бункерном весе зерна – Пустовой

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство
04 июля 2026 17:59

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство

Даже в самых обыденных и непринужденных шагах Первого всегда заложены глубинные смыслы – Пустовой
14 марта 2026 17:50

Даже в самых обыденных и непринужденных шагах Первого всегда заложены глубинные смыслы – Пустовой

Лукашенко в Витебской области: вы всё знаете и умеете, вы просто безответственные люди!
25 октября 2025 18:37

Лукашенко в Витебской области: вы всё знаете и умеете, вы просто безответственные люди!

Пустовой: из-за уважения и доверия к персоне Лукашенко – путь для Беларуси открыт
24 августа 2024 18:26

Пустовой: из-за уважения и доверия к персоне Лукашенко – путь для Беларуси открыт

Пустовой: минская милиция не раз спасала Беларусь от пропасти. Майдан – путь в сырые окопы
17 августа 2024 18:28

Пустовой: минская милиция не раз спасала Беларусь от пропасти. Майдан – путь в сырые окопы

Лукашенко в Дзержинске: «Здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться»
21 июня 2024 17:24

Лукашенко в Дзержинске: «Здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться»

Лукашенко: почти вся линейка белорусской техники используется в Воронежской области
10 июня 2024 19:33

Лукашенко: почти вся линейка белорусской техники используется в Воронежской области

Качество по-белорусски! Как Госстандарт проверяет продукцию на безопасность и подлинность?
05 января 2024 20:39

Качество по-белорусски! Как Госстандарт проверяет продукцию на безопасность и подлинность?

Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»
25 декабря 2023 20:58

Лукашенко о ЕАЭС: «Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось»

О чём говорил Президент Беларуси с руководителями ведущих госСМИ. Рассказываем подробности
16 февраля 2020 16:58

О чём говорил Президент Беларуси с руководителями ведущих госСМИ. Рассказываем подробности