Новости по тегу #Егвений Пустовой

«На политическом уровне мы никогда не подводили своих самых близких и стратегических друзей. На ментальном – мы код русской цивилизации защищаем и сохраняем лучше, чем кто бы то ни был».
Пока мы сопереживаем аграриям из-за грозовых фронтов, страна будет жить. И жить в мире. Пока мы будем трудится на мирном фронте, как это делали наши родители и мечтали наши прадеды, все будет мирно и сыто.
«И что самое интересное, Родиной Беларусь становится и русским, и украинцам. Нашли то, что утратили или не смогли обрести на этнической Родине».
Лукашенко умеет удивлять. И не перестает это делать. Уже привычно, понятно и обыденно, когда он несгибаемый лидер среди людей из стали, одинаково смелый и проникновенный оратор и среди своих сторонников, и в толпе недоброжелателей.
«Вы только по случаю, и начальники тоже, мне чтоб доложить, чего-то рассказать и сбежать опять куда-то».
Сейчас Минск – узнаваемый бренд в международных отношениях. Этот путь Беларусь прошла всего за 30 лет. А всего за эту неделю, образно говоря, Лукашенко пожал руку половине планеты.
Дресс-код отношений Запад – Восток, разногласия между Минском и Москвой. Юбилей минской милиции, ордена за невероятность и откровения протестующих. Сколько президентов одномоментно будет в Беларуси и какой титул все-таки утратил Александр Лукашенко?
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