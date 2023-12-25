Лукашенко об Украине: будем с ними плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс

Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета сверяют часы и обсуждают перспективы развития интеграционного объединения.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира.

Ожидая прибытия Президента, журналисты соревновались на самые нетривиальные вопросы – досталось нашему Президенту. В прошлом году на этом же крыльце Александр Лукашенко спрогнозировал неплохой год. В этом году – состоялась незапланированная пресс-конференция. Семь вопросов в течение 15 минут.

По Украине в следующем году как вы относитесь?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что самый шанс, будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, то будет крах.

– Военные или политики?

– Сейчас уже и до политиков дошли – военные поддавливают. Как я всегда говорил: военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать.