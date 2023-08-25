«Сомнений никаких нет, что Женя погиб». Лукашенко рассказал о контактах с семьёй Пригожина

Новости Беларуси. Вбросы, фейки, упреки. Угроза от Прибалтики и Польши, закрытие границы с Беларусью. Итоги саммита БРИКС и учения ОДКБ – темы, которые были подняты во время общения Президента с журналистами после совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, П резидент Республики Б еларусь: Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните, по безопасности мы дважды подходили к этому вопросу. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, что погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу, этот человек только с фронта: «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла». «Не-не-не, я так не хочу. Я героем погибну». Первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите».

Дело не в том, что сейчас это на Путина все вешают. Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина. Но что бы там ни случилось, все равно все свалят на Путина. У нас система власти, в Беларуси и России, такая: случилась какая-то пакость, кто виноват – Лукашенко. Зачем долго искать. Точно так же и на него. Но это грубая, мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин, кому-то он поручил – власть это сделала. Как он говорит, давайте дождемся окончательных результатов. Хотя для меня это абсолютно понятно, мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина – они убеждены, вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб.

Завершить в этом году все мероприятия по совершенствованию отечественной системы образования – такую задачу глава государства поставил перед ответственными лицами на совещании в БГУ.