Президент Беларуси: мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем

Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ОДКБ когда-то поспешили оппоненты назвать бумажным, а сейчас опасаются всерьез. Со дня на день начнутся учения, и мы уже слышим обеспокоенность партнеров, чем ближе, тем громче. Того и гляди на ультразвук перейдут. Обоснованно или как обычно?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили. Но будут использовать. Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и тем более им переживать за это не надо.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

Как вы относитесь к тому, что Беларусь, белорусская тематика, вагнеровцы, снова они пытаются с этим забором, которое выстроили вдоль границы, тактическое ядерное оружие стали главной новостью в ходе польской политической борьбы? У них Беларусь сейчас на первых полосах. Или это местные политики так пытаются манипулировать общественным мнением, или они действительно верят в какую-то угрозу, которая исходит.