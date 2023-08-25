Президент Беларуси: мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем
Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОДКБ когда-то поспешили оппоненты назвать бумажным, а сейчас опасаются всерьез. Со дня на день начнутся учения, и мы уже слышим обеспокоенность партнеров, чем ближе, тем громче. Того и гляди на ультразвук перейдут. Обоснованно или как обычно?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили. Но будут использовать. Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и тем более им переживать за это не надо.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:
Как вы относитесь к тому, что Беларусь, белорусская тематика, вагнеровцы, снова они пытаются с этим забором, которое выстроили вдоль границы, тактическое ядерное оружие стали главной новостью в ходе польской политической борьбы? У них Беларусь сейчас на первых полосах. Или это местные политики так пытаются манипулировать общественным мнением, или они действительно верят в какую-то угрозу, которая исходит.
Александр Лукашенко:
Уважают. Считаются. Люди говорят, куда денешься. Надо реагировать. А что, они сегодня скажут, что они зря стену построили? Руководство Польши им не скажет, что эта стена не помеха для мигрантов. Для меня тоже это удивительно. Ни одного мигранта, которые решили пройти в Польшу через стену, она не задержала. Весьма ответственно об этом говорю. Не мы же создали эту волну. Они же отказались с нами сотрудничать и против нас ввели санкции. Я тогда говорю: вы безумцы? Вы ввели против меня санкции, а я вас буду защищать от мигрантов? Ловите их там… Меркель же их туда в свое время позвала. Они это помнят. И другие причины. Мы абсолютно не виновны в том, что эта волна пошла. Она была бы меньше через Беларусь, если бы не было войны в Украине. По Украине они не пройдут. Они и там ходили в Европу, через Украину, когда не было этой войны. За большие деньги ходили через Украину. Сейчас не ходят. Сейчас осталось это окно. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят.
Ну а что касается белорусской тематики в Польше. Поляки должны понимать: причина только одна – им надо какой-то внешний враг. Беларусь, Россия – вот это враг. Надо объяснить народу, почему эту стену построили. Это же на референдум вынесли вопрос. И не вынесли – строить или не строить, а будем сносить или не будем. Я считал, что там у власти умные люди. Но такой вопрос вынести на референдум – это идиотизм полный. Сразу же поляки оценили этот поступок.
Им нужна сегодня эта тема. Почему? Потому что на устах у поляков Беларусь, Беларусь, Беларусь. Почему мы, поляки, вляпались туда, почему этого нет, почему того нет, и топливо дорого, а у белорусов нет. Они же сравнивают. Поэтому нас надо опустить. Они хотят на белорусском коне вскочить в парламент и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Мы будем им говорить правду. Да и поляки видят сами.
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