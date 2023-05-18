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Вольфович на заседании Совета ОДКБ: «Минская площадка для обсуждения проблемных и острых вопросов готова»

18 мая 2023 14:15
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Как остановить спецоперацию на Украине? Прежде всего об урегулировании кризисных ситуаций в регионе говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вольфович на заседании Совета ОДКБ: «Минская площадка для обсуждения проблемных и острых вопросов готова»-1

На протяжении двух часов обсуждали обстановку в зоне ответственности Организации, реализацию решений сессии Совбеза ОДКБ, работу госорганов Беларуси по обеспечению стабильности общественно-политической и военной обстановки в контексте приоритетов председательства нашей страны в ОДКБ. Политические и экономические санкции породили множество новых вызовов и угроз. Наша страна не раз уже говорила о том, что нужен конструктивный диалог. Минск по-прежнему готов стать площадкой и для решения конфликта на Украине.  

Вольфович на заседании Совета ОДКБ: «Минская площадка для обсуждения проблемных и острых вопросов готова»-4


Фото: president.gov.by

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
Минская площадка для обсуждения, скажем так, проблемных и острых вопросов готова. Но самая главная проблема сегодня на европейском континенте это остановить войну на территории Украины. Это, наверное, самая главная проблема. И сегодня Президент говорит: давайте собираться, пожалуйста. Минск открыт. Найдем пути решений и компромиссы для того, чтобы остановить это кровопролитие никому не нужное. Но и обсуждать другие вопросы. Надо начинать хотя бы с этого.  

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# ОДКБ # Александр Вольфович # Фотофакт

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