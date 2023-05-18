Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы. Комментарий пресс-секретаря МИД

Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства нашей страны Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в городе Рейкьявик прошел саммит Совета Европы. В его итоговых документах фигурирует и Беларусь, хотя наша страна не является членом этой организации. По словам Анатолия Глаза, Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства. Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не на объединение нашего общего европейского дома. Поэтому Беларусь уже давно не стремится попасть в эту организацию.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси, Совет Европы сделал все, чтобы разрушить достижения предыдущих лет. К сожалению, саммит в Рейкьявике и его финальная декларация являются очевидным продолжением такой политики. На фоне уже привычных и не имеющих ничего общего с реальностью обвинений и требований в наш адрес абсолютно диким и неуместным выглядит тезис о причастности Беларуси к якобы насильственному перемещению украинских детей. В связи с этим возникает риторический вопрос: неужели для европейских политиков, ратующих за продолжение войны в Украине, удовлетворение собственных политических амбиций важнее жизней десятков тысяч детей и их родителей, которые ежедневно и ежечасно рискуют погибнуть в зоне боевых действий?