Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат Америку и мир?

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:

Если кто-то – или Трамп, или Байден – победит, мне лично кажется, что политика внешняя Соединенных Штатов Америки категорически не поменяется.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики России, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике России:

За период Байдена люди стали жить хуже, а в период Трампа большинство американцев жило лучше с точки зрения экономического благополучия.

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):

Большинство американцев не понимают достаточно хорошо, что происходит в мире. Их главная забота – это их собственная жизнь и экономическая ситуация.