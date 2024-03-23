Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат США и мир? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат Америку и мир?
Матч-реванш Байдена и Трампа – изменит ли его результат Америку и мир?
Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:
Если кто-то – или Трамп, или Байден – победит, мне лично кажется, что политика внешняя Соединенных Штатов Америки категорически не поменяется.
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики России, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике России:
За период Байдена люди стали жить хуже, а в период Трампа большинство американцев жило лучше с точки зрения экономического благополучия.
Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):
Большинство американцев не понимают достаточно хорошо, что происходит в мире. Их главная забота – это их собственная жизнь и экономическая ситуация.
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Почему они не понимают, на каких принципах основана наша демократия, и почему мы выбираем Путина, например, а вы Лукашенко? Удивительно. Мы видим их заботы, их заботит собственный кошелек. Ну, это нормально. Почему при этом они все-таки выбирают между Байденом и Трампом? Вот все равно для меня загадка.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 24 марта, в 22:00.