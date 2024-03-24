Сможет ли Трамп победить на президентских выборах? Мнения экспертов

Дадут ли одержать победу Дональду Трампу? Потому как многие американцы огорчены тем, что снова матч-реванш Байдена и Трампа. Все прекрасно понимают, что игра будет крайне грязной и скандальной.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия): Я тоже согласен с тем, что Трамп победит. А вот вопрос – дадут или не дадут? Мне кажется, все уже решено. Несмотря на видимость того, что Deep state, о котором часто говорят, вроде бы сейчас на стороне Байдена. А Deep state принимает решения в последний момент. Когда будет ясно, что американский избиратель выбирает Трампа, они вынуждены будут отдать ему право стать президентом, рассчитывая на то, что они, как и в прошлый раз, смогут удержать его в рамках. Ведь как бы мы ни говорили об экстравагантности и уникальности Трампа как президента, все-таки в нужных рамках его держали и рассчитывают на то, что это получится и в очередной раз.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики России, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике России:

Я думаю, что в глубинном государстве сделают все для того, чтобы не допустить победы Трампа. Именно поэтому в отношении его выдвинуто четыре обвинения по уголовным делам. И на сегодня опрос общественного мнения в США показывает, что Трамп уверенно побеждает на выборах, если ему не будут вынесены обвинительные приговоры одним из этих судов.

Но, по оценкам общественного мнения в США, там, как мы знаем, исход выборов определяют неопределившиеся кандидаты в так называемых колеблющихся Штатах. Так вот сегодня большинство из них склоняются в пользу Дональда Трампа. Если Трамп будет признан виновным судом, а мы знаем, что суды в США подконтрольные глубинному государству. Так вот если он будет признан виновным судом хотя бы по одному из этих уголовных обвинений, которые против него выдвинуты, особенно в случае если он будет признан виновным в попытке отменить результаты выборов в 2020 году, А там против него выдвинуто и федеральное обвинение на этот счет, и обвинение в штате Джорджия, тогда как раз вот эти неопределившиеся избиратели не будут голосовать за Дональда Трампа в большинстве своем. И шансы Байдена на победу резко возрастут.

Если до ноября этого года в отношении Трампа не будет выдвинуто обвинительных приговоров, тогда глубинному государству, думаю, придется изыскивать другие инструменты для недопущения победы Трампа или для недопущения его инаугурации, но это чревато очень серьезной общественной дестабилизацией вплоть до вооруженного столкновения на американских улицах.

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