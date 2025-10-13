Кадровый день у Лукашенко: новые руководители местной вертикали, госорганизаций

13 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов:

Комендант Александр Александрович – первый заместитель председателя Минского горисполкома;

Новиков Александр Александрович – председатель Гомельского райисполкома;

Антоненко Владимир Петрович – председатель Житковичского райисполкома;

Ядченко Денис Александрович – председатель Наровлянского райисполкома;

Клименок Николай Владимирович – председатель Лоевского райисполкома;

Костоломов Юрий Владимирович – председатель Зельвенского райисполкома;

Гордей Андрей Валерьевич – председатель Сморгонского райисполкома;

Курило Александр Васильевич – председатель Кореличского райисполкома.



Также Лукашенко согласовал руководителей важнейших государственных организаций:

Сойко Андрей Васильевич — генеральный директор ОАО «Белшина»;

Курилин Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»;

Шелег Виталий Владимирович – генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»;

Лазаревич Надежда Анатольевна – председатель концерна «Беллегпром»;

Лугина Татьяна Алексеевна – генеральный директор ОАО «Камволь».



Кроме этого, лидер Беларуси согласовал на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Дука Дениса Владимировича.

Фото: president.gov.by