Кадровый день у Лукашенко: новые руководители местной вертикали, госорганизаций

13 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов:
- Комендант Александр Александрович – первый заместитель председателя Минского горисполкома;
- Новиков Александр Александрович – председатель Гомельского райисполкома;
- Антоненко Владимир Петрович – председатель Житковичского райисполкома;
- Ядченко Денис Александрович – председатель Наровлянского райисполкома;
- Клименок Николай Владимирович – председатель Лоевского райисполкома;
- Костоломов Юрий Владимирович – председатель Зельвенского райисполкома;
- Гордей Андрей Валерьевич – председатель Сморгонского райисполкома;
- Курило Александр Васильевич – председатель Кореличского райисполкома.
Также Лукашенко согласовал руководителей важнейших государственных организаций:
- Сойко Андрей Васильевич — генеральный директор ОАО «Белшина»;
- Курилин Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»;
- Шелег Виталий Владимирович – генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»;
- Лазаревич Надежда Анатольевна – председатель концерна «Беллегпром»;
- Лугина Татьяна Алексеевна – генеральный директор ОАО «Камволь».
Кроме этого, лидер Беларуси согласовал на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Дука Дениса Владимировича.
Фото: president.gov.by