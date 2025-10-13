Прямой эфир

Кадровый день у Лукашенко: новые руководители местной вертикали, госорганизаций

13 октября 2025 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кадровый день у Лукашенко: новые руководители местной вертикали, госорганизаций-0

13 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов:

  • Комендант Александр Александрович – первый заместитель председателя Минского горисполкома;
  • Новиков Александр Александрович – председатель Гомельского райисполкома;
  • Антоненко Владимир Петрович – председатель Житковичского райисполкома;
  • Ядченко Денис Александрович – председатель Наровлянского райисполкома;
  • Клименок Николай Владимирович – председатель Лоевского райисполкома;
  • Костоломов Юрий Владимирович – председатель Зельвенского райисполкома;
  • Гордей Андрей Валерьевич – председатель Сморгонского райисполкома;
  • Курило Александр Васильевич – председатель Кореличского райисполкома.
     

Также Лукашенко согласовал руководителей важнейших государственных организаций:

  • Сойко Андрей Васильевич — генеральный директор ОАО «Белшина»;
  • Курилин Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»;
  • Шелег Виталий Владимирович – генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»;
  • Лазаревич Надежда Анатольевна – председатель концерна «Беллегпром»;
  • Лугина Татьяна Алексеевна – генеральный директор ОАО «Камволь».
     

Кроме этого, лидер Беларуси согласовал на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Дука Дениса Владимировича.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Электроснабжение в Витебской области полностью восстановлено
13 октября 2025 07:51

Электроснабжение в Витебской области полностью восстановлено

Лукашенко проводит кадровый день во Дворце Независимости
13 октября 2025 07:39

Лукашенко проводит кадровый день во Дворце Независимости

Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция
13 октября 2025 07:27

Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция