Лукашенко: посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе – тогда не страшны нам никакие выборы
Сделать все, чтобы не обмануть ожидания сторонников. Такую задачу поставил глава государства перед доверенными лицами. Первый рабочий день в новом году Александр Лукашенко, ожидаемо, посвятил вопросам электоральной кампании. Регистрация кандидатов в Президенты завершена, стартовал последний этап – агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не забывайте о главном. Выборы мы проведем, но до выборов, и особенно после выборов, начнутся будни. Надо подготовиться к посевной кампании. Надо посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе. Тогда не будут страшны нам никакие выборы. То есть экономика прежде всего. И те задачи, которые были поставлены до сего дня, они актуальны для нас, начиная от сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее. Но если нужна какая-то помощь по узким проблемам – вы скажите. Мы определимся вместе с вами, чтобы отреагировать, в том числе на критику и обращения наших людей.
Глава государства подчеркнул, что не единожды обращал внимание на то, что наступивший 2025-й будет непростым. В том числе и у основных торговых партнеров Беларуси. Также Александр Лукашенко акцентировал внимание на основных подходах касательно ценовой политики в стране, они известны: справедливость и равноправие. И, как стало известно, правительство завершает работу над этой формулой в ценообразовании.