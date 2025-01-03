Лукашенко: посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе – тогда не страшны нам никакие выборы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не забывайте о главном. Выборы мы проведем, но до выборов, и особенно после выборов, начнутся будни. Надо подготовиться к посевной кампании. Надо посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе. Тогда не будут страшны нам никакие выборы. То есть экономика прежде всего. И те задачи, которые были поставлены до сего дня, они актуальны для нас, начиная от сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее. Но если нужна какая-то помощь по узким проблемам – вы скажите. Мы определимся вместе с вами, чтобы отреагировать, в том числе на критику и обращения наших людей.