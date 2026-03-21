Работали с настроением! В Минском районе в первом весеннем субботнике приняли участие более 400 человек

В Беларуси стартовал массовый сев ранних яровых и зернобобовых культур. Уже засеяно более 37 тысяч гектаров – это больше 6 % от плана на 21 марта. Всего предстоит обработать свыше 570 тысяч гектаров. Поля засеваются в срок, чтобы будущий урожай был крепким и стабильным. Пока одни заняты в поле, другие наводят порядок на производственных объектах. 21 марта в Минской области прошел первый весенний субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллективы хозяйств вместе приводили в порядок молочно-товарные фермы. В 2026 году марафон чистоты получил особое звучание: по поручению Президента субботник решили проводить прямо на животноводческих объектах. Очень эффективно и результат виден сразу. Как трудовой десант справлялся в Минском районе и какой порядок наводили на фермах – смотрите в репортаже.

Уже с самого утра на животноводческих объектах чувствовалось рабочее настроение. Здесь высадился десант чистоты и порядка. Административно-управленческий персонал сменил кабинеты на свежий воздух, деловые костюмы – на рабочую форму, ручки – на метлы. Внимание каждому уголку МТК и дворовой территории. Время не ограничено, главное – желание, задача одна: чистота везде.

Александр Луцык, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:

Задача – приведение в надлежащий товарный вид. Мероприятие правильное, полезное, считаю, что на постоянной основе ежегодно его необходимо проводить. К масштабному марафону присоединились и работники молочно-товарного комплекса «Таборы» агрокомбината «Ждановичи». В строю – около полусотни человек. Инвентарь: кисти и краски. Фронт работы прост: обновить фасады зданий и бордюры.

21 марта в Минском районе приняли участие в субботнике более 400 человек. Приводили в порядок производственные помещения, территории и хозяйственные постройки. Работали с настроением и на совесть. В Минской области стартовал сезон весенних субботников