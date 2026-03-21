Работали с настроением! В Минском районе в первом весеннем субботнике приняли участие более 400 человек
В Беларуси стартовал массовый сев ранних яровых и зернобобовых культур. Уже засеяно более 37 тысяч гектаров – это больше 6 % от плана на 21 марта. Всего предстоит обработать свыше 570 тысяч гектаров. Поля засеваются в срок, чтобы будущий урожай был крепким и стабильным.
Пока одни заняты в поле, другие наводят порядок на производственных объектах. 21 марта в Минской области прошел первый весенний субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллективы хозяйств вместе приводили в порядок молочно-товарные фермы. В 2026 году марафон чистоты получил особое звучание: по поручению Президента субботник решили проводить прямо на животноводческих объектах.
Очень эффективно и результат виден сразу. Как трудовой десант справлялся в Минском районе и какой порядок наводили на фермах – смотрите в репортаже.
Уже с самого утра на животноводческих объектах чувствовалось рабочее настроение. Здесь высадился десант чистоты и порядка. Административно-управленческий персонал сменил кабинеты на свежий воздух, деловые костюмы – на рабочую форму, ручки – на метлы. Внимание каждому уголку МТК и дворовой территории. Время не ограничено, главное – желание, задача одна: чистота везде.
Александр Луцык, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:
Задача – приведение в надлежащий товарный вид. Мероприятие правильное, полезное, считаю, что на постоянной основе ежегодно его необходимо проводить.
К масштабному марафону присоединились и работники молочно-товарного комплекса «Таборы» агрокомбината «Ждановичи». В строю – около полусотни человек. Инвентарь: кисти и краски. Фронт работы прост: обновить фасады зданий и бордюры.
21 марта в Минском районе приняли участие в субботнике более 400 человек. Приводили в порядок производственные помещения, территории и хозяйственные постройки. Работали с настроением и на совесть.
В Минской области стартовал сезон весенних субботников
Алексей Петруша, заместитель генерального директора — главный инженер агрокомбината «Ждановичи»:
Во-первых, субботники сплачивают очень коллектив. Привели в порядок бордюрные камни по территории предприятия. Привели в порядок фасады здания, покрасили. Ворота обновили. Такая работа посильна каждому, нужная и продуктивная.
Порядок на животноводческих объектах – это в том числе качественные показатели в производстве. Ведь только в комфортных условиях с грамотным кормовым столом можно получать те самые тонны молока экстра-класса.
Подробности в видео.