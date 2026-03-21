«Нужно сделать ребенка счастливым». Как не выгорать на работе – рассказала заведующая детским садом
Работа с детьми требует не только профессионализма, но и большого сердца. Особенно когда речь идет о дошкольном образовании – месте, где формируются первые знания, привычки и отношение ребенка к миру. Именно таким принципом в своей работе руководствуется заведующая 111-м детским садом Витебска Светлана Мясникова.
Лауреат звания «Человек года», талантливый педагог и организатор, успешный руководитель. А еще автор десятка образовательных проектов. Ее воспитанники изучают современные технологии, знакомятся с историей и традициями Беларуси и вместе с родителями благоустраивают территорию детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как успевать все, не выгорать профессионально и при этом находить время для себя, рассуждает Светлана Мясникова.
Светлана Мясникова, заведующая детским садом №111 «Буслик» Витебска:
Я мечтала стать учителем начальных классов. Я, в принципе, после школы поступила именно на факультет педагогики и методики начального обучения с изобразительным искусством. Закончила его, но на пятом курсе пошла работать в детский сад. Меня заметили, я стала заместителем заведующего по основной деятельности. А еще через год мне предложили работу в этом детском саду заместителем заведующего по основной деятельности. И я проработала в этой должности 6 лет, потом стала заведующей. И вот уже 14 лет я в этом детском саду.
Светлана Мясникова:
Наша система дошкольного образования лучшая. Именно та система, которая основана на традициях, и в нее закладывается что-то новое. Если сравнивать с какой-то системой образования близлежащих стран, то, на мой взгляд, это лучшая система дошкольного образования, где дети и накормлены, и ухожены, и образованы.
Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?
Светлана Мясникова:
Чтобы воспитать в ребенке патриота, нужно просто сделать его счастливым. Для этого нужно вовлечь его в разнообразную деятельность. Как вовлечь? Создать для этого условия. Мы их и создаем. Мы предлагаем им разные направления. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то занимается спортом. Мы соединяем традиционное направление с инновационными.
Был такой у нас проект «Родина начинается с семьи». И в этом проекте были мини-проекты. Один из них – это, например, «Я горжусь», когда мы предложили воспитанникам и родителям собрать информацию о каких-то достижениях близких родственников наших воспитанников в трудовой деятельности. И к 1 Мая у нас появилась целая аллея стендов.
Подробности в видео.