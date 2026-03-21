«Нужно сделать ребенка счастливым». Как не выгорать на работе – рассказала заведующая детским садом

Работа с детьми требует не только профессионализма, но и большого сердца. Особенно когда речь идет о дошкольном образовании – месте, где формируются первые знания, привычки и отношение ребенка к миру. Именно таким принципом в своей работе руководствуется заведующая 111-м детским садом Витебска Светлана Мясникова. Лауреат звания «Человек года», талантливый педагог и организатор, успешный руководитель. А еще автор десятка образовательных проектов. Ее воспитанники изучают современные технологии, знакомятся с историей и традициями Беларуси и вместе с родителями благоустраивают территорию детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как успевать все, не выгорать профессионально и при этом находить время для себя, рассуждает Светлана Мясникова.

Светлана Мясникова, заведующая детским садом №111 «Буслик» Витебска:

Я мечтала стать учителем начальных классов. Я, в принципе, после школы поступила именно на факультет педагогики и методики начального обучения с изобразительным искусством. Закончила его, но на пятом курсе пошла работать в детский сад. Меня заметили, я стала заместителем заведующего по основной деятельности. А еще через год мне предложили работу в этом детском саду заместителем заведующего по основной деятельности. И я проработала в этой должности 6 лет, потом стала заведующей. И вот уже 14 лет я в этом детском саду.

Светлана Мясникова:

Наша система дошкольного образования лучшая. Именно та система, которая основана на традициях, и в нее закладывается что-то новое. Если сравнивать с какой-то системой образования близлежащих стран, то, на мой взгляд, это лучшая система дошкольного образования, где дети и накормлены, и ухожены, и образованы. Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?