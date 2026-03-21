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Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить

21 марта 2026 17:15
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Главная спортивная новость дня. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поистине жаркое противостояние с дружиной Брестской области закончилось со счетом 3:1. Праздник спорта на «Олимпик-Арене» получился ярким и запоминающимся. Посмотреть любительский хоккей болельщики пришли семьями. Глава государства традиционно задавал тон. Лед горел!

Вот кадры, которые нельзя пропустить…

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить-2

На каждом участке площадки очень много борьбы!

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги.

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить-4

– Люди становятся одним целым!

– Эмоции зашкаливают, очень нравится смотреть, участвовать в этом!

– Нам очень нравится, как все устроено. Мы приехали и поиграли в игры, заняли место, победили в танцевальном батле. Спасибо организаторам, мы счастливы оказаться в этом месте.

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить-6

В мастерстве, я думаю, дадут фору даже игрокам из экстралиги.

Еще больше кадров в видео.

# Спорт Беларуси # Хоккей Беларуси

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