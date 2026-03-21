Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить

Вот кадры, которые нельзя пропустить…

Поистине жаркое противостояние с дружиной Брестской области закончилось со счетом 3:1. Праздник спорта на «Олимпик-Арене» получился ярким и запоминающимся. Посмотреть любительский хоккей болельщики пришли семьями. Глава государства традиционно задавал тон. Лед горел!

На каждом участке площадки очень много борьбы!

– Люди становятся одним целым!

– Эмоции зашкаливают, очень нравится смотреть, участвовать в этом!

– Нам очень нравится, как все устроено. Мы приехали и поиграли в игры, заняли место, победили в танцевальном батле. Спасибо организаторам, мы счастливы оказаться в этом месте.