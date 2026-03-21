Команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ! Эти кадры нельзя пропустить
Главная спортивная новость дня. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поистине жаркое противостояние с дружиной Брестской области закончилось со счетом 3:1. Праздник спорта на «Олимпик-Арене» получился ярким и запоминающимся. Посмотреть любительский хоккей болельщики пришли семьями. Глава государства традиционно задавал тон. Лед горел!
Вот кадры, которые нельзя пропустить…
На каждом участке площадки очень много борьбы!
Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги.
– Люди становятся одним целым!
– Эмоции зашкаливают, очень нравится смотреть, участвовать в этом!
– Нам очень нравится, как все устроено. Мы приехали и поиграли в игры, заняли место, победили в танцевальном батле. Спасибо организаторам, мы счастливы оказаться в этом месте.
В мастерстве, я думаю, дадут фору даже игрокам из экстралиги.
Еще больше кадров в видео.