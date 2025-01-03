Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами

Но, как подчеркнул белорусский лидер, главное в этот период даже не агитация, а обратная связь от народа. В силу насыщенного рабочего графика (традиционных праздничных мероприятий, вручения наград, зарубежных визитов), Александр Лукашенко не сможет принимать активное участие в предвыборной кампании, поэтому основная нагрузка ляжет на доверенных лиц. Это люди, которые напрямую причастны к проводимой политике и не понаслышке знают, каким трудом давались достижения суверенной Беларуси, и как важно беречь достигнутое ради будущего страны. Также это люди, которые смогут донести до главы государства те проблемы, которыми живет народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как известно, завершилась регистрация кандидатов в Президенты Беларуси. Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто оказал мне поддержку. Собрано 2,5 миллиона подписей – это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников. Вы доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, что я знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня. Было очень много предложений, и желания было много у людей быть доверенным лицом. И я благодарен вам, что вы согласились на это. Обещаю вам, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самое тяжелая ноша. Батька, батька, доверяем, и прочее. Это самое страшное для Президента. Думаю, что и для других тоже. Доверие надо оправдывать, тем более мне.

Агитационный этап наступает. Хочу вас предупредить, что вы будете главными действующими лицами. С другой стороны, хочу сказать, что я подбирал доверенных лиц еще и с той целью, тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же не спихнете на кого-то или на Президента. Вам придется нести и в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за Президента, его видят каждый день), главное – это получить обратную связь, все-таки к вам будет самое большое доверие и внимание. Люди будут понимать, что вы до меня доведете те проблемы, которыми живет тот народ, который пойдет на выборы.