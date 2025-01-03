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Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами

03 января 2025 11:03
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Сделать все, чтобы не обмануть ожидания сторонников. Такую задачу поставил глава государства перед доверенными лицами. Первый рабочий день в новом году Александр Лукашенко, ожидаемо, посвятил вопросам электоральной кампании. Регистрация кандидатов в Президенты завершена, стартовал последний этап – агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами-2

Но, как подчеркнул белорусский лидер, главное в этот период даже не агитация, а обратная связь от народа. В силу насыщенного рабочего графика (традиционных праздничных мероприятий, вручения наград, зарубежных визитов), Александр Лукашенко не сможет принимать активное участие в предвыборной кампании, поэтому основная нагрузка ляжет на доверенных лиц. Это люди, которые напрямую причастны к проводимой политике и не понаслышке знают, каким трудом давались достижения суверенной Беларуси, и как важно беречь достигнутое ради будущего страны. Также это люди, которые смогут донести до главы государства те проблемы, которыми живет народ. 

Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как известно, завершилась регистрация кандидатов в Президенты Беларуси. Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто оказал мне поддержку. Собрано 2,5 миллиона подписей – это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников. Вы доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, что я знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня. Было очень много предложений, и желания было много у людей быть доверенным лицом. И я благодарен вам, что вы согласились на это. Обещаю вам, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самое тяжелая ноша. Батька, батька, доверяем, и прочее. Это самое страшное для Президента. Думаю, что и для других тоже. Доверие надо оправдывать, тем более мне. 

Агитационный этап наступает. Хочу вас предупредить, что вы будете главными действующими лицами. С другой стороны, хочу сказать, что я подбирал доверенных лиц еще и с той целью, тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же не спихнете на кого-то или на Президента. Вам придется нести и в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за Президента, его видят каждый день), главное – это получить обратную связь, все-таки к вам будет самое большое доверие и внимание. Люди будут понимать, что вы до меня доведете те проблемы, которыми живет тот народ, который пойдет на выборы. 

Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами-6

Уже на этапе сбора подписей люди передавали членам инициативной группы свои просьбы и пожелания. Как доложил руководитель группы и начальник штаба Юрий Сенько, их было порядка полутысячи. Ни одно обращение не оставлено без внимания. И как показывает срез, существенных претензий нет. 

Преимущественно люди жалуются на отдельные проблемы в сфере ЖКХ, благоустройство территории, работу транспорта, состояние дорог. Работа в этих направлениях ведется, и, как подчеркнул Президент, по таким далеко не мелким для каждого отдельного человека вопросам люди судят о власти. Сделать больший акцент на регулирование этих вопросов призван и Год благоустройства. 

Глава государства призвал за темой выборов не забывать о главном – работе секторов экономики страны. Об этом Президент заявил уже на второй встрече – с председателями облисполкомов и Минского горисполкома. И те задачи, которые были поставлены, актуальны – начиная от сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее.

# Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси # Выборы # Президентские выборы # Государственная политика

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