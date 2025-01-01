ЕАЭС может развиваться независимо от того, что происходит за бортом организации – политолог

Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на этот год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важной является совместная работа в социальной и гуманитарной сферах. Как отмечено в документе, дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть неразрывно связано с повышением благополучия граждан. Невзирая на все вызовы и препятствия, ЕАЭС обеспечил стабильный рост национальных экономик участников и утвердился в качестве одного из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Дальше – больше: у союза есть все, чтобы становиться еще более влиятельным объединением.