Игорь Сергеенко встретился с послом Пакистана в Беларуси

Отношения Минска и Исламабада заметно продвинулись за последние годы. Таким мнением поделился Игорь Сергеенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси. Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии Саджад Хайдер Хана в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас связывают три десятилетия плодотворного сотрудничества. За это время партнерам удалось наладить прочные дипломатические и политические связи. Рывком для развития взаимодействия во всех сферах стал визит белорусского лидера в Пакистан в ноябре 2024-го. После этого активизировалась деятельность по всем направлениям: от торговли и инвестиций до культуры и образования. Подписана дорожная карта на ближайшие два года. Импульс взаимодействию придают и парламентарии. Договоренности, которые были достигнуты во время визита парламентской делегации Пакистана в нашу страну, уже успешно реализуются.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Мы планируем развивать сотрудничество в сфере оборонного производства, фармацевтики и туризма. Эти сферы играют приоритетную роль между нашими странами. Кроме того, во время визита Президента Беларуси в Пакистан обсуждались вопросы по упрощению логистики и развития транспорта между обеими странами. Также состоялось подписание документа между национальным логистическим центром и «Белтаможсервисом». Надеемся, что этот документ поможет упростить логистические системы, потому что сейчас товары доставляться будут наземным транспортом.

Беларусь и Пакистан нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В ближайшие месяцы ожидается визит пакистанской делегации в нашу страну, а на февраль запланировано совместное заседание парламентской комиссии.