В латвийском Даугавпилсе выставили на продажу муниципальный автобусный парк

В латвийском Даугавпилсе муниципальный автобусный парк выставили на продажу с молотка. Местные власти решили полностью избавиться от своей доли в предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовая цена пакета – почти 1,5 миллиона евро. Аукцион начнется 7 апреля и продлится месяц. Решение о приватизации было принято еще год назад. В городской думе объяснили, что депутатов заставили пойти на такой шаг надзорные органы.

Проверяющие потребовали, чтобы власти избавились от всего, что не относится к их прямым обязанностям, даже если это ударит по жителям. После смены собственника общественный транспорт перестанет быть муниципальным. А это значит, что новые владельцы вправе пересмотреть маршрутную сеть, сократить количество рейсов и повысить стоимость проезда.

В отличие от городских властей, частный инвестор не обязан возить льготников себе в убыток или содержать социально значимые маршруты, которые не приносят прибыли.