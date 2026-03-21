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В латвийском Даугавпилсе выставили на продажу муниципальный автобусный парк

21 марта 2026 17:16
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В латвийском Даугавпилсе муниципальный автобусный парк выставили на продажу с молотка. Местные власти решили полностью избавиться от своей доли в предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовая цена пакета – почти 1,5 миллиона евро. Аукцион начнется 7 апреля и продлится месяц. Решение о приватизации было принято еще год назад. В городской думе объяснили, что депутатов заставили пойти на такой шаг надзорные органы. 

Проверяющие потребовали, чтобы власти избавились от всего, что не относится к их прямым обязанностям, даже если это ударит по жителям. После смены собственника общественный транспорт перестанет быть муниципальным. А это значит, что новые владельцы вправе пересмотреть маршрутную сеть, сократить количество рейсов и повысить стоимость проезда. 

В отличие от городских властей, частный инвестор не обязан возить льготников себе в убыток или содержать социально значимые маршруты, которые не приносят прибыли.

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# Международная политика # Кризис в ЕС

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