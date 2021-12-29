Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 29 декабря проводят переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже шестая очная встреча лидеров в 2021 году. Предыдущая состоялась в сентябре. Тогда главы государств согласовали 28 союзных программ.
Актуальные вопросы белорусско-российской повестки главы государств обсуждают и сегодня, лидеры общаются в формате «один на один».
Кстати, перед началом встречи Владимир Путин заехал на машине за Александром Лукашенко. Прессе президенты уделили всего пару минут для протокольной съемки.
«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин рассказал о перспективах интеграции Беларуси и России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас, глав государств – свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения – вместе решать вопросы.
Вы упомянули наши договоренности с вами недавние по поводу строительства Союзного государства. Созданы группы в правительстве, которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах Беларуси и России. В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику. В этом направлении работаем.
Общение президенты продолжат в неформальной обстановке. Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграют хоккейный матч. Кстати, на лед выйдут и прославленные советские и российские хоккеисты.
Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России.