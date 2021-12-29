Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 29 декабря проводят переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже шестая очная встреча лидеров в 2021 году. Предыдущая состоялась в сентябре. Тогда главы государств согласовали 28 союзных программ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас, глав государств – свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения – вместе решать вопросы.

Вы упомянули наши договоренности с вами недавние по поводу строительства Союзного государства. Созданы группы в правительстве, которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах Беларуси и России. В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику. В этом направлении работаем.