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Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы

29 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин 29 декабря проводят переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже шестая очная встреча лидеров в 2021 году. Предыдущая состоялась в сентябре. Тогда главы государств согласовали 28 союзных программ.  

Актуальные вопросы белорусско-российской повестки главы государств обсуждают и сегодня, лидеры общаются в формате «один на один».  

Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы-1

Кстати, перед началом встречи Владимир Путин заехал на машине за Александром Лукашенко. Прессе президенты уделили всего пару минут для протокольной съемки.  

«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин рассказал о перспективах интеграции Беларуси и России.

Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас, глав государств – свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения – вместе решать вопросы.

Вы упомянули наши договоренности с вами недавние по поводу строительства Союзного государства. Созданы группы в правительстве, которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах Беларуси и России. В этом направлении работаем, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, чтобы они приобрели конкретику. В этом направлении работаем.  

Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы-7

Общение президенты продолжат в неформальной обстановке. Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграют хоккейный матч. Кстати, на лед выйдут и прославленные советские и российские хоккеисты.  

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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