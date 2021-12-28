Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково
Новости Беларуси. Рабочий визит Президента в Россию. В Санкт-Петербурге 28 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт номер один меньше получаса назад приземлился в аэропорту Пулково.
Этим утром Александр Лукашенко направился в северную столицу России, чтобы подвести итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году. На неформальной встрече глав государств – участников СНГ состоится обмен мнениями по решению общих актуальных проблем, будут обсуждаться дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития в рамках СНГ.
На завтра, 29 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России. Планируется рассмотреть актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Программу мероприятий визита в Санкт-Петербург белорусский лидер и Владимир Путин обсудили 25 декабря в телефонном разговоре. Кроме того, Александр Лукашенко ранее договорился пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.