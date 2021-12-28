Прямой эфир

Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково

28 декабря 2021 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рабочий визит Президента в Россию. В Санкт-Петербурге 28 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт номер один меньше получаса назад приземлился в аэропорту Пулково.  

Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково-1

Этим утром Александр Лукашенко направился в северную столицу России, чтобы подвести итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году. На неформальной встрече глав государств – участников СНГ состоится обмен мнениями по решению общих актуальных проблем, будут обсуждаться дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития в рамках СНГ.  

Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково-4

На завтра, 29 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России. Планируется рассмотреть актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Программу мероприятий визита в Санкт-Петербург белорусский лидер и Владимир Путин обсудили 25 декабря в телефонном разговоре. Кроме того, Александр Лукашенко ранее договорился пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ильхам Алиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года
27 декабря 2021 19:32

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД?
26 декабря 2021 16:37

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД?

Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной
26 декабря 2021 16:36

Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной