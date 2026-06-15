Лукашенко и Лавров обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России идут в авангарде Союзного государства. Об этом сегодня, 15 июня, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД находится с рабочим визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерства иностранных дел Беларуси и России демонстрируют пример полной открытости и взаимного доверия. Многолетнее партнерство позволяет открыто обсуждать самые острые темы. Александр Лукашенко отметил – если правительства Беларуси и России что-то не решают, то это остается во внимании двух Президентов.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация в Украине. В разговоре с журналистами глава российского МИД подчеркнул: этот вопрос регулярно находится в фокусе внимания лидеров Беларуси и России. По словам Сергея Лаврова, развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Речь шла также о том, какую роль играют наши западные коллеги и Соединенные Штаты, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки, собственно, украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне. У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет.

Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство, с ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса. Мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь.

Во время встречи речь шла и о союзной повестке. График взаимодействия плотный. Так, в Бресте пройдет масштабный форум, приуроченный к дате начала Великой Отечественной войны. Там же состоится заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Кроме того, в ближайшие дни запланирована встреча премьер-министров двух стран. Такая высокая интенсивность контактов идет на пользу простому человеческому общению, которое остается прочным фундаментом братских отношений Минска и Москвы.