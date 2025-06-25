Сергеенко на встрече с послом Ирана: Беларусь с сопереживанием следила за событиями на Ближнем Востоке

Беларусь с тревогой и сопереживанием следила за событиями последних дней на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель Палаты представителей нашей страны на переговорах с послом Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Игорь Сергеенко, мы поддерживаем позицию Тегерана против диктата внешней политики и настроены на позитивное решение проблемы дипломатическим путем.

Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие парламентских отношений с Ираном. В политической сфере уровень сотрудничества очень высок. Есть потенциал и для укрепления экономической составляющей. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство, медицина, научно-технологическая сфера, промышленность. Партнеры, в частности, заинтересованы в белорусской горнодобывающей технике.

По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 14 %. Приросту экономических показателей во многом способствует и тесное взаимодействие на международных площадках.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Петрович Сергеенко по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в декабре прошлого года принимал участие в церемонии инаугурации нового Президента Ирана. В рамках этих мероприятий состоялась встреча с председателем парламента Ирана. Мы также провели встречу в рамках X Парламентского форума БРИКС.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Хотел бы отметить подписание соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС и иранский статус наблюдателя в этом союзе. С учетом того, что Беларусь – член этого союза, считаю, что появилась очень хорошая возможность и огромный потенциал для взаимодействия между нашими странами в экономической сфере.

Несмотря на сложную военно-политическую обстановку в Ближневосточном регионе, делегация Ирана планирует принять участие в четвертом Евразийском форуме в Минске. Исламская Республика присоединится к диалогу на правах наблюдателя при ЕАЭС.