Прямой эфир

Сергеенко на встрече с послом Ирана: Беларусь с сопереживанием следила за событиями на Ближнем Востоке

25 июня 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Беларусь с тревогой и сопереживанием следила за событиями последних дней на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель Палаты представителей нашей страны на переговорах с послом Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Игорь Сергеенко, мы поддерживаем позицию Тегерана против диктата внешней политики и настроены на позитивное решение проблемы дипломатическим путем. 

Сергеенко на встрече с послом Ирана: Беларусь с сопереживанием следила за событиями на Ближнем Востоке-2

Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие парламентских отношений с Ираном. В политической сфере уровень сотрудничества очень высок. Есть потенциал и для укрепления экономической составляющей. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство, медицина, научно-технологическая сфера, промышленность. Партнеры, в частности, заинтересованы в белорусской горнодобывающей технике.

По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 14 %. Приросту экономических показателей во многом способствует и тесное взаимодействие на международных площадках.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Петрович Сергеенко по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в декабре прошлого года принимал участие в церемонии инаугурации нового Президента Ирана. В рамках этих мероприятий состоялась встреча с председателем парламента Ирана. Мы также провели встречу в рамках X Парламентского форума БРИКС.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:
Хотел бы отметить подписание соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС и иранский статус наблюдателя в этом союзе. С учетом того, что Беларусь – член этого союза, считаю, что появилась очень хорошая возможность и огромный потенциал для взаимодействия между нашими странами в экономической сфере.

Несмотря на сложную военно-политическую обстановку в Ближневосточном регионе, делегация Ирана планирует принять участие в четвертом Евразийском форуме в Минске. Исламская Республика присоединится к диалогу на правах наблюдателя при ЕАЭС.

# Беларусь-Иран # Сергей Рачков

Другие новости рубрики

Все новости
За 2024-й мы реализовали продукции на сумму более 5 млн долларов – Горлов о сотрудничестве с Кубой
25 июня 2025 13:37

За 2024-й мы реализовали продукции на сумму более 5 млн долларов – Горлов о сотрудничестве с Кубой

Беларусь и Иран обсудили состояние сотрудничества в военной сфере
25 июня 2025 13:37

Беларусь и Иран обсудили состояние сотрудничества в военной сфере

Президент Кубы: мы восхищаемся Беларусью и её народом
25 июня 2025 13:35

Президент Кубы: мы восхищаемся Беларусью и её народом