Лукашенко: мне «фиолетово», признают ли на Западе наши выборы. Главное, чтобы признали белорусы

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран. Так что сардэчна запрашаем. Многие этим воспользовались. Только для работы в Инфоцентре аккредитовались больше 300 иностранных журналистов. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Некоторые из них работали и на участке № 1. Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки. И только спустя почти 5 часов поднятых рук в зале не осталось. На каждый из вопросов Александр Лукашенко отвечал максимально широко, чтобы была возможность у визави попытаться понять происходящее в Беларуси, если не профессионально (мы же понимаем, у всех есть редакционная политика), то по-человечески. Вот такая диктатура… Что мы хотим взамен? Да ничего особенного. Только правду и объективное мнение о нашей стране. Президент с некоторыми журналистами хорошо знаком, не единожды уже общался и знает их манеру общения. А Стива Розенберга с BBC даже пригласил лично во время интервью на саммите БРИКС. Кстати, перечень сегодняшних вопросов был схож с предыдущими – политзаключенные и далее по тексту, но всегда ведь интересен диалог, который с главой Беларуси всегда возможен. Местами резко, но точно не скучно. Как это было, мы спросили у Стива сразу по окончании общения.

Стивен Розенберг, журналист (Великобритания):

Такого я не помню, чтобы в день голосования была четырехчасовая пресс-конференция в прямом эфире на телевидении одного из кандидатов. Когда люди еще голосуют. Алена Сырова, политический обозреватель:

Но это действующий глава государства. Стивен Розенберг:

Да, но вот я много выборов видел, наблюдал, освещал. А так, чтобы только у одного из кандидатов такая возможность... Четыре часа. Это много. Алена Сырова:

Да, все-таки это действительно действующий глава государства. Это был прямой эфир. То есть уже все, что сказано, то и сказано. Насколько для вас важно то, что вы можете не только задать свой вопрос, но и вступить в диалог с Президентом? Потому что, во-первых, далеко не все журналисты это делают. Задали вопрос, получили ответ, записали, выдали в эфир, отработали. Вы же всегда вступаете в диалог, даже в полемику иногда. Почему? Стивен Розенберг:

Мне интересно. Я говорю по-русски. Это помогает. Я давно в России. Мне интересно. И давно вообще приезжаю в Беларусь. Был в 2020 году, был раньше. Поэтому есть у меня вопросы, конечно, о том, что здесь происходит. И последствия предыдущих выборов. Я рад, что была возможность задать вопрос. Извините, у меня дедлайн. Алена Сырова:

Может, вы все-таки останетесь у нас в Беларуси? Вы так о нас печетесь, переживаете. Стивен Розенберг:

Спасибо за приглашение. Я думаю, что жена будет волноваться.

Больше всего вопросов, конечно, касалось избирательного процесса. Эта основная тема сегодня. Что и понятно. Ведь Беларусь влияет на многие события в регионе. А потому и итоги наших выборов интересуют журналистов от Польши до Китая. За кого голосовал Александр Лукашенко, что он думает о демократии и почему нас не волнуют чужие мнения? Материал Евгения Пустового. Сделать свой выбор в спокойной атмосфере – это теперь роскошь. Исходя из этого, эту избирательную кампанию можно назвать роскошной. На эти выборы мы пришли с примерно очерченными перспективами. В арсенале действующего главы государства цветы и хорошее настроение.

– Это на счастье. Имейте в виду. Счастливыми будете.

– Спасибо.

– Не выбрасывайте до вечера.

– Нет, конечно. Что касается соблюдения избирательного законодательства, то даже самый узнаваемый шпиц Беларуси Умка не вошел вместе с владельцем в кабину для голосования. Таковы правила. Исходя из политической традиции после процедуры голосования Александр Лукашенко отвечает на самые каверзные вопросы, следуя избирательному дресс-коду, журналистов пригласили в отдельный пресс-центр, организованный здесь на участке для голосования № 1.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы вам удобнее было. И чтобы мы не мешали, не нарушали закон. Так удобнее. Общение прогнозировали долгое, и Александр Лукашенко пообещал ответить на все вопросы. Сама пресс-конференция в прямом эфире.

У Лукашенко-политика одно из самых крепких рукопожатий в мире. А его ладонь, как и сам Лукашенко, открыта для общения со всем миром. В том числе миром западных медиа. Британский журналист Стив Розенберг устроил настоящее шоу острых вопросов в прямом эфире. Что называется, ставьте лайки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доброе утро, Стив. Стивен Розенберг, журналист BBC:

Как можно назвать эти выборы демократичными, когда ваши самые ярые противники находятся в тюрьме или в изгнании? Александр Лукашенко:

Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее, а ты вот здесь. Это право выбора, это демократично. Мы же никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. И я уже, наверное, раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди, не зловредные, каждому будет предоставлен шанс. Механизм реализации вот такой. Вперед! И я не решаю. Общественная комиссия, где средства массовой информации широко представлены. Стивен Розенберг:

Вы сказали недавно, на днях: мы не должны никому закрывать рот. Александр Лукашенко:

Я тебе и не закрываю. Мы построим страну и не позволим никому закрывать рот. Так и будет. Стивен Розенберг:

Но ваши серьезные соперники не только не допущены к выборам, но и некоторые из них сидят.