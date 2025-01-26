Рачков: внешнеторговая деятельность Беларуси будет в приоритете в ближайшие годы

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Еще в 1996 году один из важнейших приоритетов Александр Григорьевич Лукашенко сформулировал как развитие экспорта. Поэтому внешнеторговая деятельность нашей страны будет в приоритете. И для этих целей, наверное, будет больше уже использована попытка объединить, соединить такие интеграционные структуры, как Союзное государство, СНГ, БРИКС и ШОС.