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Рачков: внешнеторговая деятельность Беларуси будет в приоритете в ближайшие годы

26 января 2025 19:06
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О ключевых приоритетах и направлениях внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы поговорили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Рачков: внешнеторговая деятельность Беларуси будет в приоритете в ближайшие годы-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Еще в 1996 году один из важнейших приоритетов Александр Григорьевич Лукашенко сформулировал как развитие экспорта. Поэтому внешнеторговая деятельность нашей страны будет в приоритете. И для этих целей, наверное, будет больше уже использована попытка объединить, соединить такие интеграционные структуры, как Союзное государство, СНГ, БРИКС и ШОС.

# Международное сотрудничество # Сергей Рачков

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