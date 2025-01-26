Лукашенко: «Наляпали, что потом придётся от этого отмываться!» Кому жёстко ответил Президент?

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально сходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Больше четырех часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.

Первый вопрос Первому от «Первого информационного». Вопрос прогнозируемый. О прогнозах и заявлениях функционеров Старого света и европейской периферии. Старо, как мир двойных стандартов – почти за неделю до основного дня голосования там решили: выборы в Беларуси недействительны.