Лукашенко: «Наляпали, что потом придётся от этого отмываться!» Кому жёстко ответил Президент?

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально сходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Больше четырех часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.
Первый вопрос Первому от «Первого информационного». Вопрос прогнозируемый. О прогнозах и заявлениях функционеров Старого света и европейской периферии. Старо, как мир двойных стандартов – почти за неделю до основного дня голосования там решили: выборы в Беларуси недействительны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это пресмыкающиеся и пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно. Как можно оценивать что-то, что еще не состоялось? То есть ребята, как всегда, видимо, поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться. Это нам даже выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые, которых там уже, наверное, миллионов 5... Мы никак не можем посчитать, сколько их. Они во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать. Более того, несколько вариантов этих заявлений наши там писали, тихушки, лохушки. С их подачи, я думаю, они и приняли подобные заявления. Цена этого заявления – ноль. Мы проводим выборы для своего народа. И я надеюсь, в конце дня, ну, к утру мы будем знать все оценки. И сделаем соответствующие выводы.
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