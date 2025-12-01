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Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?

01 декабря 2025 17:19
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Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре.

Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?-2

Ольга Светлицкая, главный врач БСМП г. Минска, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ, доктор медицинских наук:
Приведу две цифры. Например, младенческая смертность на сегодня в Африке – 42,6 на тысячу живорожденных. У нас – 2,9. Среднемировая – 3 промилле. Мы на уровне Швейцарии и Бельгии. Нам есть что показать. И мы можем научить, поэтому мы будем учить здесь и мы поедем учить туда. 

Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Более того, Африка сегодня опережает все регионы вместе взятые по коэффициенту рождаемости. То есть если у нас идет уменьшение рождаемости, то там, наоборот, рост. Есть с кем работать с точки зрения младенческой смертности.

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# Международное сотрудничество # Ольга Светлицкая # Медицина # Георгий Гриц

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