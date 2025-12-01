Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?

Ольга Светлицкая, главный врач БСМП г. Минска, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ, доктор медицинских наук:

Приведу две цифры. Например, младенческая смертность на сегодня в Африке – 42,6 на тысячу живорожденных. У нас – 2,9. Среднемировая – 3 промилле. Мы на уровне Швейцарии и Бельгии. Нам есть что показать. И мы можем научить, поэтому мы будем учить здесь и мы поедем учить туда.