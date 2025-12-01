Теперь многое изменилось – как готовят будущих детских врачей в Беларуси

Беларусь входит в топ стран по уровню комфортных условий для материнства и детства. В рейтинге лучших государств для рождения ребенка мы занимаем 40-е место из 180 стран, опережая многие государства Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появление ребенка на свет, безусловно, важный момент. Но не меньшую роль играет дальнейшее медицинское сопровождение, и тут главную роль играют педиатры, которые заботятся о малышах, не ограничиваясь профессиональными компетенциями. В Беларуси последовательно укрепляют педиатрическую службу: усиливают кадровый потенциал, обновляют оборудование, создаются лучшие условия для лечения детей. Все, чтобы специалисты работали в комфортных условиях, а маленькие пациенты получали качественную и эффективную помощь вне зависимости от места жительства.

Маленькие пациенты с родителями ждут приема у своего любимого доктора. Высокий профессионализм, любовь к детям – уже 25 лет Инна Дмитриевна делает все, чтобы малыши из ее кабинета выходили здоровыми и счастливыми. Это замечают и ценят на самом высоком уровне. В свою очередь государство делает все, чтобы создать лучшие условия для работы.

Инна Шугай, врач – педиатр участковый 20-й городской детской поликлиники Минска

С тех пор как я пришла на работу участковым доктором в 2000 году, это была тогда 25-я детская поликлиника, конечно, многое изменилось в здравоохранении нашей страны. Прежде всего появилось новое оборудование. На участке, в частности, очень мне нравится, что прошла цифровизация. Теперь можно любого пациента найти очень быстро, найти его карточку, найти его все заболевания, что позволяет принять быстрое решение и улучшить оказание помощи нашим деткам.

Многих пациентов доктор знает с самого рождения. Она первый врач, который заботиться о здоровье малышей сразу после выписки из родильного дома.

Ольга Третьяк, жительница Минска:

Очень рады, что у нас такой врач. Со старшим ребенком сюда ходили и с младшим Кирюшей тоже сюда ходим. Если какие-то вопросы, нюансы, всегда можно обратиться, всегда можно написать, даже в нерабочее время. Врач очень отзывчивый, всегда идет на помощь, всегда открыт к диалогу.

Кадры для больниц и поликлиник готовят в Белорусском государственном медицинском университете. Сегодня здесь осваивают непростую профессию 1 300 будущих детских докторов.

Павел Горбатовский, студент 5-го курса педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Безусловно, моей мечтой всегда являлось стать практикующим врачом, врачом-хирургом, в частности детским хирургом. Я к этому долго иду, и это является моей мечтой. Безусловно, я себя вижу до конца жизни врачом. Также хотелось бы связать свою жизнь не только с практической деятельностью, а еще и с научно-исследовательской. Посвятить себя науке. Может быть, раскрыть какие-то проблемы, которые еще никто так и не реализовал в научной сфере.

Для будущих детских врачей при университете работает симуляционно-аттестационный центр, который оснащен техникой и оборудованием, как в больнице. Выполнять сложные операции студенты учатся на братьях наших меньших. Например, этому кролику была показана сложная манипуляция.

Яна Лысякова, корреспондент:

Малышу за моей спиной прямо сейчас удаляют аппендикс. Оперирует целая бригада студентов: хирург, его ассистент, анестезиолог и медицинская сестра. Волноваться не стоит, все этические нормы будут соблюдены. После операции кролики отправляются в виварий.

Требования к будущим врачам высокие. Но и желающих примерить на себя белый халат много. Проходной балл на педиатрический факультет ежегодно растет. В этом году он составил 368. Охотно получают образование и по целевому направлению. Сегодня на такой форме обучения 723 человека.

Наталья Панулина, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Я как декан выезжаю в те регионы, прежде всего сотрудничаю там, где у нас есть вопросы по наборной целевой подготовке. Прежде всего это там, где нет медицинских вузов, это Могилевская область, где нет педиатрических факультетов, Гомельская область, и, конечно же, где потребность во врачах-педиатрах наиболее высокая. Потому что целевая форма подготовки – это уникальная возможность под потребность нашей системы здравоохранения обучить, подготовить и обеспечить первые рабочие места именно там, где ждут. Потому что доступность медицинской помощи сегодня, если мы говорим о педиатрической службе, это укомплектовать 100-процентно участковыми врачами-педиатрами.