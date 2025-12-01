Из передовика в кризисное предприятие. Власти готовы поддержать такое хозяйство. При каком условии?
Аграрный эксперимент, в ходе которого сильный помогает тому, кто еще не совсем окреп, продолжается в Беларуси. Согласно этой стратегии, хозяйства-маяки будут укрупняться и дополнительно финансироваться со стороны государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но любая стратегия хороша, если ее поддерживают те, кто непосредственно задействован в процессе. Недавно о своей проблеме через социальные сети заявили работники хозяйства «Коптевская Нива» в Горецком районе – сельхозпредприятие оказалось в сложной ситуации, и его хотели присоединить к более сильному соседу. Но работники решили отстоять свое право на самостоятельность. И их услышали.
Власти готовы поддержать предприятие, но при одном важном условии – должен быть представлен четкий и реалистичный план выхода из кризиса.
Подробности этой истории в материале Юлии Мычки.
Эта история началась две недели назад, когда на электронную почту «Коптевской Нивы» пришло письмо о реорганизации. Хозяйство планируют присоединить к более крепкому соседу – «Горам».
– Да не хотим мы к «Горам» присоединяться.
– Почему?
– Хотим одни остаться, без них.
– А почему?
– Отдельным хозяйством, самостоятельность свою показать.
Всего четыре года назад о достижениях «Коптевской Нивы» гремел весь район – хозяйство было в передовиках. Но в 2021-м к нему присоединили соседний племзавод «Ленино», что за 50 километров. Нагрузка возросла, логистика стала сложнее, показатели поползли вниз. В 2024 году надои упали на 7 %, падеж скота вырос в 2,5 раза. В 2025 году возникли проблемы с кормами – заготовили всего 23 кормовые единицы вместо 36. И этого хватит лишь до марта.
Александр Курляндчик, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома:
Поскольку хозяйство испытывает трудности с перезимовкой скота, то есть могут сложиться негативные тенденции и в производстве молока, и в производстве животноводческой продукции. В связи с этим необходимо искать какой-то выход.
Один из вариантов, который был предложен для обсуждения в коллективе, это присоединение к более стабильно работающему предприятию, которое территориально находится недалеко.
В случае объединения трудовой коллектив сохранят полностью, а в зарплате люди еще и выиграют.
Михаил Бабкин, заместитель директора сельхозпредприятия «Коптевская Нива»:
Ни один человек не будет уволен, каждому будет предложено заключить новые контракты на условиях, не ухудшающих их положение по сравнению с текущими контрактами. Если посмотреть статистику по заработной плате, то она примерно на 200 рублей выше, чем в «Коптевской Ниве», то есть по зарплате они не теряют.
«Горы» готовы принять «Коптевскую Ниву» – у них в этом году заготовлено на 40 % больше кормов, чем им нужно. Но Коптевка не сдается. Здесь уже прошли два собрания, на одном из которых прозвучало важное: племзавод «Ленино» готовы отсоединить. Это дает хозяйству шанс снова стать самостоятельным. Люди ухватились за эту возможность.
Подробности в видео.