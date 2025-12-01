Из передовика в кризисное предприятие. Власти готовы поддержать такое хозяйство. При каком условии?

Аграрный эксперимент, в ходе которого сильный помогает тому, кто еще не совсем окреп, продолжается в Беларуси. Согласно этой стратегии, хозяйства-маяки будут укрупняться и дополнительно финансироваться со стороны государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но любая стратегия хороша, если ее поддерживают те, кто непосредственно задействован в процессе. Недавно о своей проблеме через социальные сети заявили работники хозяйства «Коптевская Нива» в Горецком районе – сельхозпредприятие оказалось в сложной ситуации, и его хотели присоединить к более сильному соседу. Но работники решили отстоять свое право на самостоятельность. И их услышали. Власти готовы поддержать предприятие, но при одном важном условии – должен быть представлен четкий и реалистичный план выхода из кризиса. Подробности этой истории в материале Юлии Мычки.

Эта история началась две недели назад, когда на электронную почту «Коптевской Нивы» пришло письмо о реорганизации. Хозяйство планируют присоединить к более крепкому соседу – «Горам».

– Да не хотим мы к «Горам» присоединяться.

– Почему?

– Хотим одни остаться, без них.

– А почему?

– Отдельным хозяйством, самостоятельность свою показать. Всего четыре года назад о достижениях «Коптевской Нивы» гремел весь район – хозяйство было в передовиках. Но в 2021-м к нему присоединили соседний племзавод «Ленино», что за 50 километров. Нагрузка возросла, логистика стала сложнее, показатели поползли вниз. В 2024 году надои упали на 7 %, падеж скота вырос в 2,5 раза. В 2025 году возникли проблемы с кормами – заготовили всего 23 кормовые единицы вместо 36. И этого хватит лишь до марта.

Александр Курляндчик, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома:

Поскольку хозяйство испытывает трудности с перезимовкой скота, то есть могут сложиться негативные тенденции и в производстве молока, и в производстве животноводческой продукции. В связи с этим необходимо искать какой-то выход. Один из вариантов, который был предложен для обсуждения в коллективе, это присоединение к более стабильно работающему предприятию, которое территориально находится недалеко. В случае объединения трудовой коллектив сохранят полностью, а в зарплате люди еще и выиграют.