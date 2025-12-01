Обманутые властями фермеры вышли на протесты в Греции

Брюссель, который так любит громче всех кричать о стабильности и цивилизованности, обнаружил у себя под боком толпы протестующих. Накануне на улицы выходили итальянцы и испанцы, выражая недовольство действиями своих властей. А уже сегодня трассы Греции пересекали колеса тракторов обманутых фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии парализовали ключевую автомагистраль между Афинами и Салониками, а также несколько региональных трасс. Напряжение вылилось в ожесточенные столкновения с полицией. Есть пострадавшие. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Массовые выступления фермеров обличили экономический кризис Греции. Аграрии требуют возобновить ежегодные выплаты. Ранее из еврофондов выделяли 2,5 миллиарда евро. Однако в июле финансирование сельского хозяйства страны было остановлено из-за нецелевого использования средств. Фермеры обвиняют власти в краже 600 миллионов евро. Особенно остро эти деньги понадобились бы именно сейчас.

Ризос Марудас, глава федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы (Греция):

Мы требуем полной политической и уголовной ответственности за скандал. Животноводам не оказывается никакой помощи в связи со вспышкой оспы. Нам пришлось забить полмиллиона овец, а власти не приняли никаких мер по сдерживанию заболевания и не оказали поддержки.