Обманутые властями фермеры вышли на протесты в Греции
Брюссель, который так любит громче всех кричать о стабильности и цивилизованности, обнаружил у себя под боком толпы протестующих. Накануне на улицы выходили итальянцы и испанцы, выражая недовольство действиями своих властей. А уже сегодня трассы Греции пересекали колеса тракторов обманутых фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии парализовали ключевую автомагистраль между Афинами и Салониками, а также несколько региональных трасс. Напряжение вылилось в ожесточенные столкновения с полицией. Есть пострадавшие. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Массовые выступления фермеров обличили экономический кризис Греции. Аграрии требуют возобновить ежегодные выплаты. Ранее из еврофондов выделяли 2,5 миллиарда евро. Однако в июле финансирование сельского хозяйства страны было остановлено из-за нецелевого использования средств. Фермеры обвиняют власти в краже 600 миллионов евро. Особенно остро эти деньги понадобились бы именно сейчас.
Ризос Марудас, глава федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы (Греция):
Мы требуем полной политической и уголовной ответственности за скандал. Животноводам не оказывается никакой помощи в связи со вспышкой оспы. Нам пришлось забить полмиллиона овец, а власти не приняли никаких мер по сдерживанию заболевания и не оказали поддержки.
Тем временем в Польше своя маленькая буря, на этот раз не фермерская, а культурно-историческая. Жители города Сопот оскорбились планами местных властей установить шестиметровый памятник прусскому чиновнику и архитектору Паулю Пухмюллеру. Протестующие обвиняют его в приверженности политике германизации польского народа.
Польша обязана чтить своих героев, которые боролись за свободу, а не увековечивать память прусского управленца. Недопустимо, чтобы памятник этому чиновнику конкурировал с монументами жертвам геноцида.
Протест завершился посадкой польской яблони у входа в мэрию. Однако этот жест вряд ли сможет остановить неприкрытое почитание властями немецких ценностей. Так, недавно прогерманские фонды польского Ополе получили почти 3 миллиона злотых из регионального бюджета. Примечательно и то, что в местное самоуправление воеводства входят депутаты Сейма от немецкого меньшинства.