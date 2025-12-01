«В программе это всё предусмотрено». Делегат рассказал, как занятие спортом влияет на демографию в стране

Одним из основных вопросов на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания станет программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. У делегатов было достаточно времени, чтобы ознакомиться с ее важнейшими индикаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионах прошли обсуждения проекта этого архиважного документа. При этом каждый из делегатов, исходя из своего профессионального опыта и специализации, конечно, делает акцент на своих приоритетных направлениях. Так, например, представителю Брестского училища олимпийского резерва особенно близка тема молодежной политики и поддержки спорта.

Федор Немирович, заместитель директора Брестского государственного областного училища олимпийского резерва:

В стране у нас уделяется очень большое внимание спорту вообще и развитию детско-юношеского спорта. Строятся новые площадки, футбольные поля, новые манежи, плавательные бассейны. Для того чтобы наши дети могли заниматься не только профессиональным спортом, но и массовым. И Президент всегда говорит: чтобы была здоровая нация, нужно заниматься спортом. И сам это очень хорошо показывает – играет в хоккей, ездит на лыжах, бегает и многое другое. Президент Республики Беларусь (и вообще наше государство) выделяет очень большие финансы. Наши детки выступают не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами, где показывают достойные результаты. Наши учащиеся училища олимпийского резерва в этом году завоевали около 10 медалей международного образца. Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены с такой поддержкой государства показывали самый высокий и достойный результат.