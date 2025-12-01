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«В программе это всё предусмотрено». Делегат рассказал, как занятие спортом влияет на демографию в стране

01 декабря 2025 17:16
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Одним из основных вопросов на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания станет программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. У делегатов было достаточно времени, чтобы ознакомиться с ее важнейшими индикаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах прошли обсуждения проекта этого архиважного документа. При этом каждый из делегатов, исходя из своего профессионального опыта и специализации, конечно, делает акцент на своих приоритетных направлениях. Так, например, представителю Брестского училища олимпийского резерва особенно близка тема молодежной политики и поддержки спорта.

«В программе это всё предусмотрено». Делегат рассказал, как занятие спортом влияет на демографию в стране-2

Федор Немирович, заместитель директора Брестского государственного областного училища олимпийского резерва:
В стране у нас уделяется очень большое внимание спорту вообще и развитию детско-юношеского спорта. Строятся новые площадки, футбольные поля, новые манежи, плавательные бассейны. Для того чтобы наши дети могли заниматься не только профессиональным спортом, но и массовым. И Президент всегда говорит: чтобы была здоровая нация, нужно заниматься спортом. И сам это очень хорошо показывает – играет в хоккей, ездит на лыжах, бегает и многое другое. 

Президент Республики Беларусь (и вообще наше государство) выделяет очень большие финансы. Наши детки выступают не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами, где показывают достойные результаты.

Наши учащиеся училища олимпийского резерва в этом году завоевали около 10 медалей международного образца. Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены с такой поддержкой государства показывали самый высокий и достойный результат.

«В программе это всё предусмотрено». Делегат рассказал, как занятие спортом влияет на демографию в стране-4

Уже проходили обсуждения программы социально-экономического развития. Собирались делегаты Всебелорусского народного собрания от Брестской области. Одним из основных вопросов, которые задавали делегаты, как у нас будет подниматься демография, что для этого нужно сделать. И в программе это все предусмотрено. 

Там три пункта. Первое – это здоровая нация. Второй пункт – доступность занятия спортом. И третье – рождаемость детей. Я как делегат Всебелорусского народного собрания понимаю, что от его решения будет очень сильно зависеть, как наша республика будет в дальнейшем развиваться, как наши граждане будут жить.

# Государственная политика # Всебелорусское народное собрание

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