Вдохновение на победу! Николай Валуев встретился с юными боксерами Жабинки

Спорт является еще и платформой для укрепления международных связей. Об этом заявил известный российский боксер Николай Валуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в Беларуси готовят чемпионов, именитый спортсмен увидел на примере Брестской области.

И встретился с воспитанниками Жабинковской спортивной школы. Ребята задали вопросы чемпиону. Юных боксеров интересовал путь Николая Валуева в большой спорт, его первые неудачи и победы, а также политическая деятельность. Депутат Госдумы России поделился своим опытом. По его словам, главный секрет успеха заключается в упорстве, дисциплине и искренней любви к своему делу.

Николай Валуев, российский боксер, депутат государственной думы России:

Это возможность общаться с теми, кто им интересен, за примером кого они готовы были бы пойти, вдохновиться и сделать что-то свое. Зачастую молодые люди знают, что такое успех, но не знают, как его достичь. С помощью тех, кто это уже сделал и практические советы может дать, в общем-то, и надо этого достигать.

К слову, Жабинка для встречи с именитым спортсменом выбрана не случайно. Спутник Бреста считается боксерской столицей Беларуси! Воспитанники местной спортшколы каждый год показывают хорошие результаты на республиканских и международных соревнованиях. Каждый такой диалог с прославленными спортсменами – еще одно вдохновленное на победу детское сердце. И новый шаг к укреплению союзных отношений в спорте.