Лукашенко и Путин обсудили по телефону миграционную обстановку на границах Беларуси и ЕС

Новости Беларуси. Ситуацию вокруг Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили лидеры двух государств. Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились вечером 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.