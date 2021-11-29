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Лукашенко и Путин обсудили по телефону миграционную обстановку на границах Беларуси и ЕС

29 ноября 2021 19:54
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Новости Беларуси. Ситуацию вокруг Беларуси и России в телефонном разговоре обсудили лидеры двух государств. Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились вечером 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко и Путин обсудили по телефону миграционную обстановку на границах Беларуси и ЕС-1

Речь шла о текущей миграционной обстановке на границах Беларуси и стран Евросоюза. По информации Telegram-канала «Пул Первого», лидеры стран также согласовали график дальнейшей совместной работы и предстоящих встреч.  

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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