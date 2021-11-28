Польский политолог: «Меркель не хотела говорить с польским правительством, но сразу говорила с Лукашенко»

Новости Беларуси. Литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца. Такая новость сегодня, 28 ноября, во Всемирный день милосердия, облетела информационные ленты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Похоже, зверское отношение к беженцам – теперь норма не только для польских, но и литовских пограничников. 3 недели в центре Европы тысячи беженцев остаются заложниками геополитических разборок. И вроде бы все понимают, что единственный цивилизованный способ прекратить страдания людей – это диалог.

Илона Волынец:

И если Минск всеми силами пытается создать хоть какие-то человеческие условия на границе, то Варшава видит в этом теорию заговора, мол, белорусский режим специально обогревает беженцев, чтобы те по ночам штурмовали польские рубежи.

Илона Волынец:

Анджей Дуда продолжает сыпать обвинениями. И с высокой трибуны в Брюсселе призывает альянс усилить военное присутствие на восточном фланге. А премьер Польши за консультациями направляется туда, откуда, конечно, же виднее – в Лондон.

Илона Волынец:

Моравецкий и Джонсон в очередной раз сходятся во мнении: отбиваться надо санкциями. Чтобы голодали все: и беженцы, и белорусы, и россияне заодно. То есть польская политическая элита всеми силами убеждает ЕС в том, что Польша – жертва и объект нападения. Узнаем мнение по этому поводу из самой Варшавы.

Томаш Янковский, политолог (Польша):

Беларусь ни против кого не воевала, никогда не была агрессивна. К сожалению, наше правительство последних 20 лет уже воевало против Ирака, против Афганистана. Почему так польские политики едут в Париж? Для них очень важно показать Польшу как первый бастион Запада, что Запад без Польши не может сохраниться.