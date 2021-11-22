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ЕС нужно наладить диалог с Минском. Путин и премьер Италии обсудили миграционный кризис

22 ноября 2021 20:39
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Как сообщила пресс-служба Кремля, миграционный кризис стал темой разговора Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России, в частности, обратил внимание на систематические нарушения Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения с ними польских пограничников.

Путин и Драги согласились, что для разрешения приграничного кризиса необходимо ЕС наладить диалог с Минском.

# Международная политика # Владимир Путин # Марио Драги # Фотофакт

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