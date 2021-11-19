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«Без участия Лукашенко это решить практически невозможно». Президент Литвы высказался о беженцах на границе

19 ноября 2021 14:24
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Разрешить приграничный кризис без переговоров западных лидеров с Александром Лукашенко трудно, если не сказать – невозможно. Об этом заявил президент Литвы в интервью национальному телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без участия Лукашенко это решить практически невозможно». Президент Литвы высказался о беженцах на границе-1

Гитанас Науседа, президент Литвы:
Без участия Лукашенко это решить практически невозможно или крайне сложно. И сегодня мы видим то, что происходит на наших глазах. Люди возвращаются на родину, вылетая самолетом из минского аэропорта. Следовательно, ситуация, хоть и немного, но разрешается.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Гитанас Науседа # Александр Лукашенко # Фотофакт

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