«Без участия Лукашенко это решить практически невозможно». Президент Литвы высказался о беженцах на границе

Разрешить приграничный кризис без переговоров западных лидеров с Александром Лукашенко трудно, если не сказать – невозможно. Об этом заявил президент Литвы в интервью национальному телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

Без участия Лукашенко это решить практически невозможно или крайне сложно. И сегодня мы видим то, что происходит на наших глазах. Люди возвращаются на родину, вылетая самолетом из минского аэропорта. Следовательно, ситуация, хоть и немного, но разрешается.

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