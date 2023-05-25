Мясникович: сотрудничество в Союзном государстве не наносит ущерба другим странам ЕАЭС
Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня 17 вопросов. Их важно решить союзникам прежде, чем перейти к обсуждению в широком формате. Самая большая сложность – соблюсти баланс интересов всех участников ЕАЭС. Прямым текстом накануне глава Казахстана с некоторой ревностью что ли высказался об особых двусторонних отношениях в рамках объединения, имея в виду, конечно, белорусско-российское Союзное государство.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Эти размышления, которые были изложены уважаемым президентом Казахстана, я не знаю, чем они были вызваны. Потому что то, что касается союзных отношений России и Беларуси, это всем известно. О том, что мы фактически создаем равные условия хозяйствующим субъектам и равные права граждан, – это все известно было еще на стадии формирования Евразийского экономического союза и Таможенного союза еще 10-15 лет тому назад. Может быть, в определенной степени… Не хотелось бы употреблять это слово, но скажу – ревность. О том, что союзнические отношения в определенной степени более выигрышные нашим государствам, чем, например, пяти государствам в рамках Евразийского экономического союза.
Каких-то непреодолимых препятствий здесь нет. Здесь и налоговый режим, и фискальная вся в целом политика, и вопросы администрирования достаточно урегулированы. Поэтому это не наносит никакого ущерба другим государствам – членам Евразийского экономического союза. Будем считать, что это были некие размышления вслух.
Момент, когда накануне параллельно словам Токаева о «ядерном оружии Беларуси и России на двоих» Александр Лукашенко и Владимир Путин пожали руки и о чем-то говорили, не давал покоя журналистам. Особо талантливые даже успели фантазировать в своих статьях. Как оказалось, к реальности это, как часто в данном случае и бывает, имело сомнительное отношение.
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Здесь впору вспомнить о том, что если вопрос не решать, то жизнь заставит это сделать. Так, например, произошло с переходом на расчет в национальных валютах вместо долларов. Александр Лукашенко давно говорил о необходимости этого, но пробуксовку смогли помочь преодолеть только санкции.
Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра России:
Мы наконец договорились о формировании бюджета развития. Очень важные решения приняты, связанные с тем, чтобы развивать промышленную кооперацию и предоставлять поддержку проектам промышленной кооперации между странами ЕАЭС. В первую очередь в прорывных, высокотехнологичных отраслях. Все равно мы делаем такие достаточно робкие шаги в этом направлении. Мы ожидаем, что в следующем году 1,7 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентных ставок промышленных кооперационных проектов. Уверены, что этот механизм будет пользоваться спросом у бизнеса наших пяти стран. И по мере того, как мы будем обкатывать этот механизм, думаю, будем искать и другие источники, чтобы бюджет Евразийского экономического союза по-настоящему стал бюджетом развития.
Разговор о будущем евразийской интеграции тем временем продолжился в расширенном формате. Сегодня к главам евразийской «пятерки» присоединились и приглашенные зарубежные лидеры. Президент Таджикистана, Узбекистана – в видеоформате, а вот Ильхам Алиев, глава Азербайджана, приехал лично.
Владимир Путин по пунктам прошелся по повестке ЕАЭС, очень многие перекликались с озвученными накануне Александром Лукашенко. Косвенно повторил их и Никол Пашинян, остановившись на формировании единого рынка энергоресурсов. Наш президент в это время корректировал тезисы, наверняка дабы не повторяться, однако также выполнение этой задачи назвал одним из приоритетных направлений и уж точно выполнимой. С промышленной кооперацией ведь удалось разобраться. И эффект заметен.
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