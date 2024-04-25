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Лукашенко: выделение США 60 млрд на войну – важнейший фактор эскалации конфликта в Украине

25 апреля 2024 08:31
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Украинским военным война не нужна. Она им надоела. Если сейчас не пойти на переговоры, то Украина может утратить свою государственность и вообще прекратить свое существование. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, 26 апреля, выступая на ВНС во Дворце Республики. 

Говоря об урегулировании ситуации в Украине, глава государства считает, что начать нужно со Стамбульских соглашений. О них часто говорит российский лидер Владимир Путин. Это не означает, что итогом этих переговоров станут принятые парафированные сторонами соглашения, отметил Президент. Но со Стамбульских соглашений можно начать. 

Лукашенко обратил внимание, что Америка выделила на войну 60 млрд долларов, а это – важнейший фактор эскалации конфликта в Украине. 

Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине

# Всебелорусское народное собрание

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