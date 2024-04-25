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Вольфович: в Европе более 150 ядерных боеголовок США

25 апреля 2024 17:10
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На Всебелорусском народном собрании не раз звучала тема возможной агрессии со стороны наших западных соседей. Председатель ВНС Александр Лукашенко четко дал понять странам НАТО: нужно начать решать все конфликты мирным и дипломатическим путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: в Европе более 150 ядерных боеголовок США-1

Но Брюссель и Вашингтон продолжают накалять обстановку на европейском континенте, спонсируя украинцев и наращивая военный контингент на восточных рубежах. Ко всему прочему, командование Альянса уже перестало подбирать выражения при объявлении очередных военных учений. Так, командующий американскими войсками в Европе Дэррил Уильямс открыто заявил, что все маневры проводятся против возможной российской агрессии. Власти нашей страны постоянно говорят о мирной позиции обоих государств, когда западные политики все время пытаются накалить ситуацию.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
Не только Германия перебрасывает. Но и на территории Польши заявляет, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем? Сегодня ядерного оружия на территории Европы в целом, Восточной Европы насчитывается только американского более 150 боеголовок, которые они совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните уроки Хиросимы и Нагасаки, 1945 год. Забыли? Всего лишь две бомбы. Но эти бомбы, которые в разы меньше по объему, унесли столько жизней.

Вольфович: в Европе более 150 ядерных боеголовок США-4

Очевидно, что НАТО организовывает крупнейшие военные сборы у наших границ. В Литве и Польше все еще продолжаются масштабные учения по защите Сувалкского коридора, одного из самых уязвимых мест Альянса. В стрельбах принимают участие и другие союзники по блоку. А с латвийской стороны немецкие ВВС продолжают патрулировать акваторию Балтии, поддерживая так называемую стабильность в регионе.

# Международная политика # Александр Вольфович # Александр Лукашенко

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