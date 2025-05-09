Александр Лукашенко заявил, что Китай однозначно будет с Россией

То что Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в параде в Москве стало не только символизмом. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 9 мая, после торжественных мероприятий в российской столице, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что визит Си Цзиньпина в Москву важное событие для будущего мира. Это демонстрация того, что КНР и РФ будут и дальше укреплять свой союз. Но Америка расценивает такой союз опасным, потому что его нет возможности сломать.

Белорусский лидер убежден, что при всей аккуратности и осторожности в политике Китай однозначно будет с Российской Федерацией. И к этому нужно привыкать.



Фото: president.gov.by