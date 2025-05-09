Те, кто помнят и защищают подвиг героев, которые подарили нам наше настоящее, сегодня собрались на Красной площади в Москве. Александр Лукашенко вместе с зарубежными коллегами принимает участие в торжествах в честь 80-летия Великой Победы в российской столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только глав государств порядка двух десятков. Белорусский лидер прибыл в Россию накануне. Вечером для зарубежных гостей организовали праздничный концерт, а после гостей ждал прием от имени Президента России, где глава нашего государства пообщался со своими зарубежными коллегами.

Этим утром приглашенные на Парад зарубежные лидеры прежде собрались в Сенатском дворце, по прибытии их встречал российский лидер. Юбилей Победы – праздник поистине великий. В своем героизме и трагизме. День Победы и предшествовавшие ему боевые годы выковали историю не только Беларуси, но всех постсоветских стран. Поддержать наследников героев прибыли и лидеры с Африканского континента.

Казалось бы, Африка и Великая Отечественная война никак не связаны, но расценивать эти визиты следует как поддержку партнеров, которые готовы вместе с нами строить справедливое будущее, где независимость – истинна, и право на жизнь превыше права на силу. За это сражались и умирали предки. За это сегодня крепко стоим на своей земле и мы.