Лукашенко: всё зависит от Китая

Республика Беларусь готова для развития сотрудничества с Китаем. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN в пятницу, 9 мая, в Москве сказал Александр Лукашенко, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент Беларуси отметил, что если и далее отношения нашей страны с Китаем будут развиваться и строиться как сегодня, то перспективы хорошие. И все зависит от КНР, где уже поняли о Беларуси на фоне обострения по всем флагмам. Лукашенко подчеркнул, что наша страна для Китая в европейской части может стать единственным окном в Европу и дальше.

Александр Лукашенко заявил, что Китай однозначно будет с Россией

При этом белорусский лидер выразил благодарность за экономику: большое количество переданных технологий, которых не было в Беларуси и оказанную финансовую поддержку. А наша страна старается не подвести китайских коллег. «И мы готовы строить политику в направлении быть вместе», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси 9 мая с зарубежными коллегами принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. После торжеств Александр Лукашенко вылетел в Минск, чтобы присутствовать на параде в белорусской столице. Он начнется в 20:30. Онлайн-трансляцию покажут в прямом эфире СТВ и на YouTube-канале.